Bakan Varank Yalova’da

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Antarktika’da kalıcı bilim üssünü kurmak istediklerini, bunun için de gerekli şartları yerine getirdiklerini söyledi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank Yalova’ya geldi. İlk olarak Yalova Valiliğini ziyaret eden Bakan Varank, Vali Muammer Erol, AK Parti milletvekilleri Ahmet Büyükgümüş, Meliha Akyol ve AK Parti İl Başkanı Muğlim Bağatar tarafından karşılandı. Bakan, kendisine çiçek sunan çocuğa ülkemizde üretilen İHA’nın bir modelini hediye etti. Ardından Yalova Valiliği hatıra defterini imzalayan Bakan Varank Vali Muammer Erol’dan il hakkında bilgiler aldı.

Buradaki programın ardından AK Parti Yalova İl Başkanlığı binasına giden Varank, basın mensuplarının karşısına geçti. Varank, Tunceli ziyaretine vurgu yaparak, “Tunceli ilimizi ziyaret ettim. Hamdolsun terörden arınmış bir bölge oluşmuş. Tunceli’de eskiden terörün kol gezdiği yerlerde sayın valimizle birlikte rafting yaptık, teröristlerin cirit attığı yerlerde 1950 rakımlı Çeltik Tepe’de askerlerimizle birlikte dağlara karşı çayımızı içtik. Huzur gelince de hizmetlerin katlandığı bir dönem yaşandı. Bugün hizmetlerin tadını almış bir bölge var. Tüm isteğimiz bu tablonun aynen devam etmesi” dedi.

“Üye ülke statüsüne geçmek istiyoruz”

Türkiye’nin Antarktika’da kurmak istediği bilim üssü konusundan da bahseden Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, bu konudaki tüm şartları yerine getirdiklerini vurguladı. Kısa süre içerisinde Antarktika Anlaşmalar Sisteminde üye ülke statüsüne geçmek istediklerini belirten Varank, “Antarktika Bilim Üssü Projemiz oldukça vizyoner bir proje. Bunun ortaya çıkması da tabi ki Sayın Cumhurbaşkanımızın ne kadar vizyoner bir liderlik yürüttüğünün de en güzel göstergelerinden bir tanesi. Bu konu Cumhurbaşkanımızın Şili ziyareti esnasında gündeme gelmişti. Orada mevcudiyet yürüten ülkeler var. Bu ülkeler orada bilimsel çalışmalar ve faaliyetler yürütüyorlar. Biz bu çalışmalar sisteminde gözlemci ülke statüsündeydik. Ama bizim orada verimli bir şekilde Dünya’nın geleceğini araştırabileceğimiz bilimsel araştırmalar yapabilmemiz için üye ülke statüsünde olmamız gerekiyordu. Bunun da bir takım şartları var. Oraya bilimsel seferler düzenlemeniz gerekiyor. Geçici bir üs kurmanız gerekiyor. Orada Çevresel Etki Raporu’nuzu hazırlamanız lazım. Bilimsel faaliyetler vizyonunuzu ortaya koymanız lazım. Biz bunları bugün itibarı ile yerine getirmiş olduk. Geçici bilim üssümüzü de kurduk. Orada bayrağımızı dalgalandırdık. İnşallah bundan sonraki süreçte Antarktika Anlaşmalar Sisteminde gerekli faaliyetleri yürütüp üye ülke statüsüne geçerek orada kalıcı bir üs kurmak istiyoruz. Bizim oradaki mevcudiyetimiz diğer 56 ülke ile birlikte devam etsin. Biz de burada geleceğimize etki edecek bilimsel faaliyetler yapalım istiyoruz” diye konuştu.