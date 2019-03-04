Bakan Varank, Vali Yazıcıoğlu’nun emaneti projeye sahip çıktı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Aydın kent merkezine 5 yıldızlı bir termal turizm tesisi kazandırılması için dönemin Aydın Valisi merhum Vali Recep Yazıcığlu tarafından hazırlanan ve yılan hikayesine dönen projeye destek sözü vererek, "Rahmetli Recep Yazıcıoğlu’nun da bize emaneti 5 yıldızlı termal oteli kent merkezine kazandıracağız" dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Aydın Valiliği tarafından düzenlenen sanayi istişare toplantısına katıldı. Son gelişmeler hakkında bilgiler veren Bakan Varank, sanayicilerin sorun ve taleplerini dinledi.

Toplantının açılışında konuşan Cumhur İttifakı Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Savaş, çok önemli kaynaklara sahip olan Aydın’da tarım ürünleriyle sanayinin bütünleştirilemediğini söyledi. Aydın için çok önemli olan AYSER gıda serbest bölge projesinde önemli bir mesafe kaydedildiğini belirterek, “Türkiye’de şu an 19 serbest bölge var. İnşallah 20’nciyi biz Aydın’a kuracağız ve bu proje ihracatımıza 1 milyar dolar katkı sağlayacak. Biz Aydın’da organize seracılık bölgeleri kurmak ve mevcut OSB’lerin tam kapasiteyle çalışabilir hale getirmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Hükümet olarak biz elimizden geleni yapıyoruz. Bugüne kadar Aydın’a 23 milyarlık yatırım yapmışız ancak bu konuda yerel yönetimlerin de üzerine düzeni yapması ve de Aydın’ı biz cazibe merkezi haline getirmesi gerekiyor. Yaptığımız tüm OSB ziyaretlerinde, yerel yönetim yaşanan sorunlar iletiliyor. O yüzden ‘yerel kalkınmayı’ önemseyen belediye başkanlarına ihtiyacımız var. İnşallah 1 Nisan’dan itibaren bu vizyon ve yerel kalkınmayı önemseyen anlayışın geleceğine inanıyorum. Eğer biz yatırımcının önünü açar, alt yapı sorunlarını çözer ve sanayicimizi son gelişmelerle buluşturabilirsek 3 milyar dolar ihracat hedefine çok rahat ulaşabiliriz. İnşallah bu hayallerimizi hep birlikte gerçekleştireceğiz ve bu kenti birlikte yöneteceğiz” dedi.

"İhracat rakamları Aydın’a yakışmıyor"

Aydın’ı tarımın başkenti olarak nitelendiren Vali Köşger de, Aydın’ın geçen yıl 720 milyon dolar ihracat yaptığına işaret etti. Bu rakamın Aydın’a yakışan bu seviye olmadığını savunan Vali Köşger, “Bizim daha çok çalışıp bu rakamı 2023 yılı hedefi olan 3 milyar dolara ulaştırmamız lazım. Bu da tarım ürünlerimizin işlenmesi, sanayinin gelişmesi ve teknolojiyle olacaktır. Aydın’ın sürüncemede kalmış ve sürünceme kalmış bir projesi var. Rahmetli Valimiz Recep Yazıcıoğlu döneminde projelendirilmiş AYTER termal turizm projemizi Bakanımıza illetim. Kendisinden AB fonlarından milyon avro talep ettim. Biz de burada kendi imkanlarımızla 10 milyon avro daha bulup, 5 yıldızlı bir termal tesis inşa ederek yılan hikayesine dönmüş bu projeyi Aydın’a kazandırılalım. Bakanımıza vereceği destek için teşekkür ediyor ve çok önemsediğimiz bu projenin kentimiz için hayırlı uğurlu olmasını diliyorum” şeklinde konuştu.

"Türk ekonomisine güvenin ve büyümeye devam edin"

Sanayicilerden Türkiye ekonomisine güvenmeleri ve işlerini büyütmelerini isteyerek konuşmasına başlayan Bakan Mustafa Varank ise, Bakanlığının her zaman sanayicinin yanında olduğunu ve mümkün olan tüm desteklerin sağlandığını belitti. Bugünden itibaren KOSGEB tarafından akıllı teknoloji ve dijitalleşme desteği başvurularının başlandığına işaret eden Varank,“Ülkemizde yatırımcılarla birlikte yabancıların ekonomimize güveni artıyor. Ağustos ayındaki dövizdeki spekülatiflerden sonra hızla normalleşme süresinde ilerliyoruz. Şimdi de yerlileşme alanında da önemli çalışmalar yapıyoruz. İlk boyut olarak yakın zamanda açıklayacağımız yerlileşme destekleri ve ikinci boyut ise kamuda yerli ürüne yönelmeye özen göstereceğiz. Aydın’ı ‘Deney Yap Teknokent’ projesinde ikinci grup iller arasına dahil edeceğiz. Aydın’a yakışır bir teknopark inşa edeceğiz. Gerekli talimatları verdim, inşallah bundan sonra Bakanlığımızı Aydın’a daha çok göreceksiniz. Aydın’ın son dönemlerde yerel yönetim olarak duraklama yaşadığını üzülerek görüyorum. Aydın, hizmetler konusunda maalesef sınıfta kalmış. Aydın’da büyükşehir ile ilçe belediyeleri arasında bir uyum yakalanamamış. Biz, Aydın’da kendisini ve partisi değil, Aydınlıları düşünen muhataplar görmek istiyoruz. Cumhur İttifakı adayları olarak Aydın’ı hak ettiği noktaya ulaştırmayı istiyoruz. Değerli dava arkadaşımız Mustafa Savaş’ın Aydın için projeleri ve büyük halleri var.Ben de Sanayi ve Teknoloji Bakanı olarak kendisinin tüm projelerine destek vereceğim” dedi.

Yazıoğlu’nun emaneti proje için destek sözü

Toplantının sonunda kendisine efe figürü takdim edilen ve Vali Köşger’in kendisine ilettiği AYTER projesiyle ilgili olarak kürsüden müjde veren Bakan Varank, konuşmasını şöyle tamamladı: “Vali Beyin bana ilettiği bu termal proje konusunda, Valilik başvurursa rahmetli Recep Yazıcıoğlu’nun da bize emaneti 5 yıldızlı termal oteli kent merkezine kazandıracağız. İnşallah Avrupa Birliği İPA fonlarından bu projeye elimizden gelen desteği vermeye hazırız. Vali Bey, rakam telaffuz etti ama projenin değerlendirilmesinin ardından elimizden gelen en yüksek desteği vereceğimize emin olabilirsiniz. Böyle güzel bir projeyi Aydın’a kazandıracağız”

Aydın Ticaret Borsası’nda düzenlenen sanayi istişare toplantısına Vali Yavuz Selim Köşger, AK Parti Aydın milletvekilleri Mustafa Savaş, Rıza Posacı, Metin Yavuz ve Bekir Kuvvet Erim, Aydın Ticaret Borsası Meclis Başkanı Bahri Erdel, Aydın Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Ülken, AK Parti İl Başkanı Ömer Özmen ve Cumhur İttifakı Efeler Belediye Başkan Adayı Ümmet Akın ile sanayiciler katıldı.