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Bakan Varank: "Temel amacımız arz satış yoluyla sebze meyve fiyat dalgalanmalarının önüne geçmek"

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Elazığ’da ’Sanayicilerle İstişare Toplantısı’na katıldı.

26 Şubat 2019 Salı 11:48
Bakan Varank: "Temel amacımız arz satış yoluyla sebze meyve fiyat dalgalanmalarının önüne geçmek"

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Elazığ’da ’Sanayicilerle İstişare Toplantısı’na katıldı. Toplantıda sera teşvikiyle ilgili önemli açıklamalarda bulunan Bakan Varank, "Temel amacımız, arz satış yoluyla sebze meyve fiyat dalgalanmalarının önüne geçmek" dedi.


Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la birlikte Elazığ’a gitti. Elazığ’da düzenlenen ’Sanayicilerle İstişare Toplantısı’na katılan Bakan Varank, toplantıda sera teşvikiyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın sera yatırım teşvikleriyle ilgili müjdeli bir haber duyurduğunu kaydeden Varank, ’’Tarımsal üretimde sürekliliği artırmak için somut bir adım attık ve sera yatırım teşviklerimizi revize ettik’’ ifadelerini kullandı.



’’Temel amacımız arz satış yoluyla sebze meyve fiyat dalgalanmalarının önüne geçmek’’


Bir diğer değişikliğin de bölgesel teşvikten yararlanmak isteyenler için olduğunu belirten Varank, "Eğer öncelikli yatırım teşvikinden faydalanmak isterseniz, minimum 5 milyon TL yatırım tutarı ve 25 dekarlık arazinizin olması yeterli artık. Gelişmiş bölgelerde sera yatırımı yapmak isteyenler için minimum arazi kapasitesini 40 dekardan 20 dekara indirdik. Bu reform, tarımsal üretimi teşvik eden bir reform. Temel amacımız, arz satış yoluyla sebze meyve fiyat dalgalanmalarının önüne geçmek’’ şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 26 Şubat 2019 Salı 11:48
  1. doğa

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