Bakan Varank: Şehirlerimize, dağlarımıza, yaylalarımıza musallat olmuş teröristleri temizleyip attık
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "Son dönemde şehirlerimize, dağlarımıza, yaylalarımıza musallat olmuş teröristleri buralardan temizleyip attık. Hatırlayın, Siirt'e yatırım yapmayı düşünenler, buraya arsa bakmak için bile gelmeye korkuyor, çekin
17 Mart 2019 Pazar 12:56
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