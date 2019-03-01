0553 313 94 23

Bakan Varank, Sarıkamış’ta kar motoru kullandı

Bir takım ziyaretlerde bulunmak üzere yaklaşık 39 ülkenin büyükelçisi ile birlikteKars’a gelen Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Sarıkamış’ta kar motoru kullandı.

01 Mart 2019 Cuma 20:31
Bakan Varank, Sarıkamış’ta kar motoru kullandı

Bir takım ziyaretlerde bulunmak üzere yaklaşık 39 ülkenin büyükelçisi ile birlikteKars’a gelen Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Sarıkamış’ta kar motoru kullandı. Bakan Varank, kar raftingi öncesinde büyükeliçilerle Sarıkamış Kayak Merkezi’ni gezdi.



Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kars Valiliği, Sarıkamış Kaymakamlığı, Sarıkamış Belediyesi, Serhat Kalkınma Ajansı (SERKA) ve Spor Toto Teşkilat Başkanlığının katkılarıyla Sarıkamış Cıbıltepe Kayak Merkezi’nde 2 Mart Cumartesi günü başlayacak5. Sarıkamış Kış Oyunları Festivali kapsamında yarışmacılar kristal kar üzerinde kar raftingi yaptı. Bakan Mustafa Varank da, bir süre berberindeki büyük elçilerle birlikte kar raftingi hazırlıklarını izledi.


Öte yandan 5. Sarıkamış Kış Oyunları Festivali yarın start alacak.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 01 Mart 2019 Cuma 20:31
  1. kültür

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Cumhurbaşkanı Erdoğan babaocağı Güneysu’da
    1. Cumhurbaşkanı Erdoğan babaocağı..
    2. Sabah namazı vakti değişti mi? Sabah..
    3. Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu,..
    4. Enerji Bakanı ve Aile Bakanı..
    5. Genelkurmay çatı davasında ara karar
    6. Anaokulunda minik çocuklara skandal..
    7. "Öldür Beni Sevgilim" filminin Ankara..
    8. Elazığspor'da kulüp başkanı Selçuk..
    9. Otogaza zam geldi!
    10. Avustralya'da kayıtlara geçen en sıcak..
    11. Öğrencileri taşıyan otobüs kaza yaptı:..
    12. Hamile kadın eşi tarafından bıçaklandı
    13. Zonguldak’ta trafiğe kayıtlı araç..
    14. "Sigortacılık sektörü 2019 yılı için..
    15. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay:..
    16. Akın Öztürk, suçlamaları kabul etmedi
    17. Zonguldak’ta 2018 yılında 3 bin 585..
    18. Ankesör soruşturmasında 11 astsubay..
    19. Bulgaristan'da hemşireler eylem yaptı
    20. ABD ile Kuzey Kore anlaşmazlığına..
    21. Enerji Bakanı Fatih Dönmez müjdeyi..
    22. Adana'da polisin şehit edilmesine..
    23. Karaman’daki yasak aşk cinayetinde 3..
    24. Kulak ağrısı nasıl geçer?
    25. İdlib'de bombalı intihar saldırısı! 7..
    26. Bakan Varank, Sarıkamış’ta kar motoru..
    27. Bartın ve Karabük’te hırsızlık yapan..
    28. Çeşme Belediye Başkanı Dalgıç: "Bu bir..
    29. Sancaktepe’de kadınlar omuz omuza
    30. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: “Dış..
    Saadet'in adayı 'kirli ittifakı' itiraf etti
    Saadet'in adayı 'kirli ittifakı' itiraf etti
    ‘Parti kurun’ diye gaz veren Abdüllatif Şener’den yeni iddia!
    ‘Parti kurun’ diye gaz veren Abdüllatif Şener’den yeni iddia!
    “İslam’dan aldığımız referansla yolumuzu belirleriz”
    “İslam’dan aldığımız referansla yolumuzu belirleriz”
    İşte 28 Şubat postmodern darbesi böyle gerçekleşti!
    İşte 28 Şubat postmodern darbesi böyle gerçekleşti!
    Metiner'den sert tepki! 'Ne yapacaksanız yapın ama mertçe yapın!'
    Metiner'den sert tepki! 'Ne yapacaksanız yapın ama mertçe yapın!'

    Günün Karikatürü

    1 Mart 2019
    Tacizde bulunan F-16'lar etkisiz hale getirildi
    Tacizde bulunan F-16'lar etkisiz hale getirildi
    Abdullah Gül, Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan parti kuramazlarsa... Adresleri belli oldu
    Abdullah Gül, Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan parti kuramazlarsa... Adresleri belli oldu