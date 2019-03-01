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Bakan Varank, Sarıkamış AK Parti SKM’de partililerle buluştu

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, AK Parti Sarıkamış Seçim Koordinasyon Merkezi’nde partililerle biraya geldi.

01 Mart 2019 Cuma 18:30
Bakan Varank, Sarıkamış AK Parti SKM’de partililerle buluştu

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, AK Parti Sarıkamış Seçim Koordinasyon Merkezi’nde partililerle biraya geldi.Bakan Varank, AK Partili belediyenin Sarıkamış’a çok önemli hizmetler yaptığını ifade ederek Başkan Göksal Toksoy’a destek istedi.



Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, “Çok güzel bir proje için Sarıkamış’ı ziyaret ediyoruz. Ülkemizde görev yapan 35 büyükelçimiz eşleriyle beraber bizim misafirimiz. Biz yeni geliştirdiğimiz bir projeyle Kars’ımızı ve Sarıkamış’ımızı dünyada meşhur bir turizm markası yapmak üzere bu yola çıktık. Buradaki kış turizmi imkanları yanında, bölgedeki diğer turizm faaliyetleri ve yapılacak işleri de tüm dünyaya tanıtmak istiyoruz. Dolayısıyla bugün misafir ettiğimiz büyükelçiler bizim gönüllü elçiliğimizi yapacaklar. İşbirliklerimizi onlarla birlikte geliştireceğiz. Bundan Cıbıltepe Kayak Pistlerine geçeceğim. Oradan kızakla aşağıya ineceğim. Bizim bütün derdimiz Kars’ın Sarıkamış’ın kalkınması, buraya gelmeden önce dersime çalıştım. Burada şehir içerisinde kalmış Sanayi Sitesi’ni şehir dışına taşınmasını istediğinizi biliyorum” dedi.



Bakan Varank, konuşmasına şöyle devam etti: “Önümüzde 31 Mart seçimleri var. Zaten Göksal başkanımızı tanıyorsunuz. 5 yılda buraya yaptığı hizmetlerin farkındasınız, buraya kazandırdığı hizmetlerin farkındasınız, buranın 10 yıllardır çözülmeyen sorunlarını bir mühendis olarak kendisi çözüme kavuşturdu. Cumhurbaşkanımızın yanında oldunuz. Biz sizlerin bize verdiği desteğin her zaman farkındayız. Ama 31 Mart yerel seçimlerinin ayrı bir önemi var. Dünyanın içinden geçtiği sürecin farkındasınız, etrafımızdaki çalkantıların farkındasınız. Türkiye’ye kem gözle bakanların farkındasınız, dolayısıyla 31 Mart’ta sizin çok daha güçlü bir destekle Cumhurbaşkanımızı desteklemeniz lazım.”



Bakan Mustafa Varank, daha sonra AK Parti SKM’den ayrılarak kayak merkezine geçti. Bakan Varank, burada Kars’a gelen büyükelçilerle bir araya gelecek.

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Haber Tarihi: 01 Mart 2019 Cuma 18:30
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