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Bakan Varank önce köfte pişirdi, sonra tatlı ikram etti

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Aydın’ın Çine ilçesindeki esnaf ziyaretinde bir işletmede ocak başına geçerek pişirdiği köfteleri basın mensuplarına ikram ederken, daha sonra seyyar tezgahtan satın aldığı bir tepsi tatlıyı vatandaşlara dağıttı.

04 Mart 2019 Pazartesi 18:18
Bakan Varank önce köfte pişirdi, sonra tatlı ikram etti

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Aydın’ın Çine ilçesindeki esnaf ziyaretinde bir işletmede ocak başına geçerek pişirdiği köfteleri basın mensuplarına ikram ederken, daha sonra seyyar tezgahtan satın aldığı bir tepsi tatlıyı vatandaşlara dağıttı.


Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank,Aydın Valiliği tarafından düzenlenen sanayi istişare toplantısının ardından Çine ilçesinde esnaf ziyareti gerçekleştirdi. Çine’de esnafları gezen Bakan Varank’a vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Bir işletmede ocak başına geçen Bakan Varank, ızgarada pişirdiği meşhur Çine Köftesinden basın mensuplarına ve partililere ikram etti. Bakan Varank esnaf ziyaretinin devamında vatandaşlarla çay içip sohbet etti. Sokak üzerinde seyyar olarak tatlı satan vatandaşla sohbet eden Bakan Varank, seyyar satıcıdan satın aldığı bir tepsi tatlıyı kendi elleri ile vatandaşa dağıttı. Vatandaşlar Bakan Varank’ın dağıttığı tatlılardan almak için sıraya girdi.


Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Çine ilçe merkezindeki ziyaretinin ardından Çine Organize Sanayi Bölgesi’nde yetkililerden bilgi almasının ardından ilçeden ayrıldı.

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Haber Tarihi: 04 Mart 2019 Pazartesi 18:18
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