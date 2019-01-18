Bakan Varank müjdeyi verdi: 5 milyon liraya kadar destek

KOSGEB'in Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı olan KOBİ Teknoyatırım'da başvurular alınmaya başlandı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, bu program ile AR-GE sonucu ortaya çıkan ürünlerin ticarileşmesini destekleyeceklerini söyleyerek, "Bu program sayesinde teknolojinin tabana yayılmasını, ülkemizin ihracatının artırılmasını hedefliyoruz. Orta yüksek ve yüksek teknoloji alanındaki ürünlere 5 milyon TL'ye kadar destek vereceğiz" ifadelerini kullandı.

2019 senesine girilmesiyle beraber KOSGEB'in yeni destek programları birer birer açıklanmaya başladı. Yeni Girişimcilik ve İş Birliği programlarının duyurulmasının ardından bu kez sıra TEKNOYATIRIM'a geldi. AR-GE'si yapılmış ürünlerin endüstrileşmesi ve ticarileşmesini amaçlayan TEKNOYATIRIM'da Bakan Varank'ın açıklamasıyla birlikte başvurular alınmaya başlandı.

Sürekli başvuruya açık

Varank, yenilenen desteğe ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı: Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı ile AR-GE sonucu ortaya çıkan ürünlerin ticarileşmesini destekliyoruz. Bu program sayesinde teknolojinin tabana yayılmasını, KOBİ'lerin teknolojik üretim yeteneklerinin geliştirilmesini ve ülkemizin ihracatının artırılmasını hedefliyoruz. Bu programdan yararlanacak KOBİ'lere, yüzde 100'e varan oranlarda destek sağlayacağız. Orta yüksek ve yüksek teknoloji alanındaki ürünlere 5 milyon TL'ye kadar destek vereceğiz. Bu programımız çağrı esaslı olmayacak. Yıl içerisinde sürekli başvuruya açık tutulacak. Yani program için şartları taşıyan herkes istediği zaman başvuru yapabilecek. Destek almaya hak kazananlar, talep etmeleri halinde yüzde 25'lik kısmını erken ödeme olarak önceden alabilecek.

Yerli malı ise fazladan yüzde 15

Program çerçevesinde KOBİ'lerin makine, teçhizat ve yazılım giderleri için yüzde 60 geri ödemesiz, yüzde 40 geri ödemeli olmak üzere yüzde 100'e varan oranlarda destek sağlanacak. Ayrıca personel eğitim, danışmanlık, tanıtım, pazarlama vb. giderlerine yüzde 60 oranında geri ödemesiz destek verilecek. Makine-teçhizat ve yazılım giderleri için yerli malı belgesi bulunması durumunda geri ödemesiz destek oranına yüzde 15 ilave edilecek.

Proje süresi 36 ay

Düşük ve orta düşük teknolojili ürünler için destek miktarı 500 bin TL iken, orta yüksek ve yüksek teknoloji alanında yer alan ürünler için 5 milyon TL olacak. Toplam proje süresi 36 ayı geçemeyecek.