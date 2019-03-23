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Bakan Varank ’Milli Nişangahları’ inceledi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Sivas’ta Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan ASELSAN Hassas Optik Fabrikası’nı ziyaret ederek, Mehmetçiğin terörle mücadelede kullandığı ’Milli Nişangahları’ yakından inceledi.

23 Mart 2019 Cumartesi 20:12
Bakan Varank ’Milli Nişangahları’ inceledi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Sivas’ta Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan ASELSAN Hassas Optik Fabrikası’nı ziyaret ederek, Mehmetçiğin terörle mücadelede kullandığı ’Milli Nişangahları’ yakından inceledi.


Sivas Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan tüfek üstü nişangahlar, gündüz görüş dürbünleri, gece görüş dürbünleri ve termal silah dürbünleri üreten fabrikayı ziyaret eden Bakan Varank, ASELSAN Hassas Optik Üretim Fabrikası Yönetim Kurulu Başkan Vekili Osman Yıldırım’dan fabrikadan ve üretilen ürünler hakkında bilgi aldı. Mehmetçiğin terörle mücadele kullandığı ’Milli Nişangahları’ yakından inceleyen Bakan Varank daha sonra yaptığı açıklamada ASELSAN ile yerel sanayicilerin ortaklaşa kurdukları tesiste yüksek teknoloji ve katma değerli üretim yapıldığını söyledi.


Fabrikada tüfek üstü dürbünler, mercekler, gece görüş sistemleri ve termal kameralar üretildiğini aktaran Bakan Varank, "Bu teknolojiyi ASELSAN üretmiş daha sonra burada bu tesisi kurarak burada üretime geçmişler. Bu fabrikamızda 200’ün üzerinde Sivaslı kardeşimiz çalışıyor. Dünyanın bir çok ülkesine biz buradan tüfek üstü dürbünler, kameralar ASELSAN üzerinden ihraç ediyoruz. Büyük firmalarımızın ve tedarikçilerimizin bir araya gelerek başarılı bir sistem kurduklarına burada şahit olmuş olduk. Burada yapılacak daha çok işimiz var. Burada yapılacak çok işimiz var. Fabrikayı buradaki yatırımcılarımız büyütmek istiyorlar. Sivas’ı mercek konusunda dünyada örnek şehirlerden bir tanesi haline getireceğiz. Bunun yanında kontakt lenslerle ilgili göz içi lenslerle ilgili bu şirketin ortağıyla çalışmaları da var. Orada kendi ürettiği patentli ürünleri ve teknolojileri de var. İnşallah biz bunun gibi tesislerle şehirlerimizi katma değerli üretimde örnek şehirler haline getirmek istiyoruz" dedi.


Bakan Varank ziyaretin ardından havayolu ile Sivas’tan ayrılarak Ankara’ya hareket etti.

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Haber Tarihi: 23 Mart 2019 Cumartesi 20:12
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