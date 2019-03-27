Bakan Varank, Küçükçekmece esnafını ziyaret etti

İSTANBUL (AA) - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Biz bu ülkede 17 senedir Cumhurbaşkanımız liderliğinde sadece kardeşlik hukukunu yüceltmek için çalışıyoruz. Onun için Doğu, Kuzey, Güney ayırt etmeden şehirlerimize, ilçelerimize yatırımlar yapıyoruz, hizmetler götürüyoruz, bunun da karşılığını inşallah alacağız." dedi.

Varank, Küçükçekmece Kartaltepe Mahallesi esnafı ziyaret etti. Ziyaret öncesinde Küçükçekmece Ak Parti Bürosu'nda partililerle buluşan Varank, Küçükçekmece'nin kendi hayatında farklı bir yeri olduğunu söyledi.

Kocamustafapaşa Tren İstasyonu'ndan trene binerek, Halkalı'daki akrabalarını ziyaret ettiğini aktaran Varank, "Ama o zamanlar 'Biz Halkalı'ya gidiyoruz' dediğimizde, sanki başka şehre gidiyor gibi olurduk. Bizim hikayemizi buradaki kardeşlerimiz çok iyi hatırlar. Bizim hikayemiz 1994'te Cumhurbaşkanımız'ın bu şehre belediye başkanı olmasıyla başladı. Bu ilçeyi de İstanbul'u da kendisi büyük bir gayretle dünya kenti haline getirdi." diye konuştu.

Varank, bazılarının sırtını terör örgütüne, kendilerinin ise sırtını millete, en çok da hanım kardeşlerine yasladıklarını vurgulayarak, "Onlar bizim arkamızda durduğu müddetçe biz de güçlü bir şekilde yolumuza devam ediyoruz. Şuna inanıyoruz; bir evde hanımlar ne derse o olur. Eğer hanımlar kaleyi içten fethederse beylerin lafı sözü olmaz. Hanımlar ikna ederse biz başarırız." ifadelerini kullandı.

- "Sadece kardeşlik hukukunu yüceltmek için çalışıyoruz"

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Küçükçekmece'ye yapılanların çok iyi bilindiğini dile getirerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İnşallah 2 yeni metro hattımız da önümüzdeki dönemde ilçemize gelmiş olacak. Zaten banliyöyü tamamladık. Hatta burayı Yüksek Hızlı Tren'le Ankara'ya, Konya'ya bağladık. Artık Küçükçekmece'den Ankara'ya gitmek mümkün. Dolayısıyla bizim önümüzdeki 3,5 günde neler yaptıklarımızı anlatıp, neler yapacaklarımızdan da bahsederek sıkı bir şekilde çalışmamız lazım. Emin olun karşımızda ilçelerini, şehirlerini düşünen adaylar yok.

Onların tek derdi var; acaba 17 yıldır ülkeyi kalkındırma hamlesinde liderlik yapan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın önüne nasıl set çekeriz? Bu davaya nasıl takoz koyarız? Bu 4 birbirine benzemez parti, sadece bu amaçla bir araya gelmiş vaziyette. Bizim önümüze duvar olmak için ellerinden gelen fırsatı yakalamak istiyorlar ama bizler siz değerli kardeşlerimize güveniyoruz. Sizler her zaman bu davanın ve Cumhurbaşkanımızın arkasında dimdik durdunuz, bundan sonra da dimdik duracaksınız. İnşallah bu zaferi tekrar İstanbulumuza, Cumhurbaşkanımıza hediye edeceksiniz."

Varank, AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'ın ülkenin her tarafında eserleri olan, vatandaşın en memnun olduğu ulaşım hizmetini gerçekleştiren bir devlet adamı olduğunu aktararak, "Onun İstanbul'da olması bir şans. Bunu da kapı kapı dolaşırken anlatacağız. Bazen karşımıza istismar siyasetinden etkilenmiş insanlar çıkabiliyor. Biz onları da ikna etmek mecburiyetindeyiz." değerlendirmesinde bulundu.

Son 2 hafta Doğu ve Güney Doğu Anadolu illerinde ziyaretlerde bulunduğuna işaret eden Varank, şunları kaydetti:

"Orada vatandaşlarımızın bize söylediği şu; 'Ben size oy vermedim ama sizin bu şehirlere kayyum belediyelerinden sonra yaptığınız hizmetleri biz çok güzel görüyoruz ve hakkınızı teslim ediyoruz.' Dolayısıyla o istismar siyasetinden etkilen kardeşlerimize de bunları anlatmanız gerekiyor. Biz bu ülkede 17 senedir Cumhurbaşkanımız liderliğinde sadece kardeşlik hukukunu yüceltmek için çalışıyoruz. Onun için Doğu, Kuzey, Güney ayırt etmeden şehirlerimize, ilçelerimize yatırımlar yapıyoruz, hizmetler götürüyoruz, bunun da karşılığını inşallah alacağız."

Mustafa Varank, konuşmasının ardından Küçükçekmece'de esnaf ziyaretinde bulundu. Vatandaşa karanfil dağıtan Varank, esnafla da sohbet etti.