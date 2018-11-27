Bakan Varank: "KOBİGEL Programı ile 2545 işletmeye 734 milyon liralık kaynak sağlanacak. Böylece 1,5 milyar liralık proje yatırım hacmi oluşturulacak"

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27 Kasım 2018 Salı 10:51
Haber Tarihi: 27 Kasım 2018 Salı 10:51
KOBİGEL
Mustafa Varank
Sanayi ve Teknoloji
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