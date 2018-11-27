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Bakan Varank: "KOBİGEL Programı ile 2545 işletmeye 734 milyon liralık kaynak sağlanacak. Böylece 1,5 milyar liralık proje yatırım hacmi oluşturulacak"

27 Kasım 2018 Salı 10:51
Bakan Varank: "KOBİGEL Programı ile 2545 işletmeye 734 milyon liralık kaynak sağlanacak. Böylece 1,5 milyar liralık proje yatırım hacmi oluşturulacak"
Haber Tarihi: 27 Kasım 2018 Salı 10:51
  1. KOBİGEL
  2. Mustafa Varank
  3. Sanayi ve Teknoloji

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