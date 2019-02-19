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Bakan Varank "Kampüs Taksi" ile öğrenci taşıdı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Adana'da "Kampüs Taksi"nin direksiyonuna geçerek iki öğrenciyi duraktan alıp Çukurova Üniversitesi yerleşkesine ulaştırdı

19 Şubat 2019 Salı 18:49
Bakan Varank "Kampüs Taksi" ile öğrenci taşıdı

ADANA (AA) - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, AK Parti İl Gençlik Kolları tarafından oluşturulan "Kampüs Taksi"nin direksiyonuna geçerek duraktan aldığı iki öğrenciyi Çukurova Üniversitesi yerleşkesine götürdü.

Varank, Adana'daki temasları kapsamında AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu ile Seyhan Belediye Başkan adayı Fikret Yeni'nin Bakım Yurdu Caddesi'ndeki seçim bürosunun açılışını yaptı.

Burada esnaf ziyaretinde bulunan Varank, MHP Adana Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Hüseyin Sözlü ve AK Parti Seyhan Belediye Başkan adayı Fikret Yeni için oy istedi.

Varank, esnaf ziyareti sırasında pişirdiği kebaptan vatandaşlara ikram etti.

Daha sonra Varank AK Parti Adana İl Gençlik Kolları tarafından hayata geçirilen, öğrencilerin ücretsiz taşındığı "Kampüs Taksi"nin direksiyonuna geçti.

Varank, Çukurova Üniversitesi Yurdu önünden aldığı iki öğrenciyi "Kampüs Taksi" ile Çukurova Üniversitesi yerleşkesine götürdü.

Ardından Varank, kullandığı taksi ile Adana Valisi Mahmut Demirtaş, Büyükşehir Belediye Başkanı ve adayı Hüseyin Sözlü, Çukurova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Kibar, Alparslan Türkeş Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Tümay'ı Mithat Özsan Amfisine ulaştırdı.

Bakan Varank burada AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Sarıeroğlu ve diğer protokol üyeleriyle Çukurova Üniversitesi Elektromobil Takımı öğrencileriyle bir araya geldi.

Öğrencilerin yaptığı araçlarla ilgili bilgi alan Varank, katıldığı yarışmalardan ödülle dönen "1,5 Adana" adlı elektrikli otomobil ve diğer tasarımları inceledi.

Varank, yerleşke içerisinde bir kafede öğrencilerle çay içti, sohbet etti.

Bakan Varank daha sonra AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Sarıeroğlu ile Adana Büyükşehir Belediye Başkanı ve adayı Hüseyin Sözlü'nün Turgut Özal Bulvarı'ndaki seçim bürosunu ziyaret etti.

Varank, seçim bürosunda Sözlü ve MHP'nin Çukurova Belediye Başkan adayı Yusuf Baş ile bir süre sohbet etti.

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Haber Tarihi: 19 Şubat 2019 Salı 18:49
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