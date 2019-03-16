Bakan Varank: İstihdamı, üretimi var gücümüzle destekliyoruz

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, bir dizi ziyaret ve incelemeler için geldiği Muş’ta sanayici ve oda temsilcileriyle bir araya gelerek, "İstihdamı, üretimi var gücümüzle destekliyoruz. İş ve aş söz konusu olduğunda devletimiz tüm imkanlarını seferber ediyor, etmeye devam edecek" dedi.

Kentteki bir otelde sanayici ve oda temsilcileriyle bir araya gelen Bakan Varank, ziyaret ettiği her ilde sanayicilerle, üreticilerle bir araya gelerek, öneri ve taleplerini dinlediğini söyledi.







"İstihdamı, üretimi var gücümüzle destekliyoruz"

16 yılda sağlam bir temel inşa ettiklerini belirten Bakan Varank, "Karşılaştığımız her zorlukla mücadele ederek güçlendik her alanda önemli reformları hayata geçirerek vatandaşların dertlerine derman olmaya çalıştık. Bunun için hem istihdamı hem de üretimi var gücümüzle destekliyoruz. İş ve aş söz konusu olduğunda devletimiz tüm imkanlarını seferber ediyor, etmeye devam edecek. Nisan sonuna kadar sağlayacağınız her ilave istihdam için 3 ay boyunca prim desteklerinin yanı sıra maaşı da devlet olarak biz karşılayacağız. Eğer şartlar devam ederse, izleyen 9 ayda da prim ve vergileri ödemeye devam edeceğiz. Aralık 2020’ye kadar, işe alacağınız her yeni çalışanın SGK primlerini ve vergilerini 12 ay boyunca devletimiz ödeyecek. Eğer kadın, genç ya da engelli istihdam edilirse bu süre 18 aya çıkacak. Asgari ücret, 5 puanlık prim indirimi ve bölgesel istihdam teşviklerimiz de aynen sürüyor. Bu imkanlardan en iyi şekilde faydalanmanızı ve daha çok kişiye iş kapıları açmanızı bekliyoruz" dedi.

Sanayi sitelerinin dönüşümü ve yapı kooperatiflerinin kredi kullanımına ilişkin mevzuatı 2 gün önce güncellediklerini hatırlatan Bakan Varank, "Bu kapsamda, planlı sanayi alanlarına taşınmak isteyen işletmelerin taşınma masraflarını da kredilendiriyoruz. İhalelere ilişkin hususlarda sadeleştirmeye gittiklerini, üretim maliyetini düşürmek için ticarethanelerde kullanılan doğal gazın fiyatında yüzde 10’luk indirim yaptık" ifadelerini kullandı.







"Muş 16 yılda milli gelirini 20 kat artırdı"

Bakanlığın sera yatırımı teşviklerini arttırdıklarını, KOSGEB’in 10 farklı destek programıyla vatandaşların başvurularını beklediğini kaydeden Bakan Varank, "Muş sizlerin de eşsiz katkılarıyla 16 senede milli gelirini 20 kat artırdı. Bu çok önemli başarı, üretim gayretinizin en net göstergesi. Tabi burada devletimizin sunduğu desteklerin de önemli katkısı var. Muş’a 16 yılda 1,5 milyar liralık yatırım teşviği verdik, 7 bine yakın vatandaşımıza yeni iş imkanları sunduk. İlimiz KOBİ’lerini her daim destekledik. 2002 öncesi dönemde, ilimizde KOSGEB desteği alan hiçbir firma yoktu. Biz 16 yılda, bin 200 KOBİ’ye KOSGEB’le nefes olduk, üretimlerini teşvik ettik. 7 bin kişiye girişimcilik eğitimi verdik, iş kurmalarını teşvik ettik. 2002 öncesi dönemde şehrimizde sadece 2 sanayi sitesi vardı. Biz bunlara ilaveten Özvartolular, Bulanık, Malazgirt ve Birlik sanayi sitelerini kurduk. Bu sitelerin tamamında bine yakın vatandaşımız çalışıyor. Kalkınma Ajansımız ve Bölge Kalkınma İdaremiz ilimize 70 milyon lira destek sağladı. Bu kapsamda somut birkaç projeye değinmek istiyorum. Tekstilkent Projesiyle biner metrekarelik 6 fabrika inşaatına destek olduk" diye konuştu.







"Teröristler binlerce yıllık kinlerini kustular"

Dün Yeni Zelanda’da aşağılık bir terör olayı yaşandığını hatırlatan Bakan Varank, "İslam düşmanı bir terörist cuma namazı için camide toplanan kardeşlerimizi şehit etti. Dünyanın bir ucundaki bu İslam karşıtı terörist, bu eylemde bile ülkemize, değerlerimize, Cumhurbaşkanımıza olan nefretini ilan etti. İstanbul’daki minareleri yıkmaktan, cumhurbaşkanımızı öldürmekten, Ayasofya’yı geri almaktan bahseden bu gözü dönmüş teröristler binlerce yıllık kinlerini kustular. İşte onlar için bu kinin asıl başladığı yer Muş’tur. Muş, 1071’de Anadolu’yu Darül İslam kılan şanlı komutan Alparslan’ın şehridir. O günden beri bu nefretleri, bu kinleri bitmiyor. Dünyanın diğer ucundan bize yönelen bu tehditlerin elbette ki bir anlamı var. Türkiye son kaledir. Cumhurbaşkanımız kilit taşıdır. Bu yüzden saflarımızı sıklaştıracağız. Tüm Müslüman coğrafyasının sorumluluğunu taşıdığımızın bilinciyle adımlarımızı atacağız. Ülkemizi her alanda güçlendireceğiz" dedi.

Cumhurbaşkanı liderliğinde Muş’a 17 yılda 14 milyar liralık yatırım yaptıklarını, kentin her alanda ilerlediğini belirten Bakan Varank, karşılarında bu hizmetleri engellemek için terörü kullanan şer odakları varken, Muş’a bu hizmetleri kazandırmanın büyük bir kararlılığın ifadesi olduğuna işaret etti.

Muş Ovasının hep lalelerle, sümbüllerle anılmasını istediklerini ama karşılarında bunların tam tersini yapmak için bekleyen, sicili bozuk, niyeti bozuk bir grubun bulunduğunu belirten Bakan Varank, "Muş’ta istismar siyaseti yürütenlerin buraya koyduğu bir aday var. Bu kişi daha önce de Ağrı belediye başkanıydı. Tüm Ağrı bu kişinin Ağrı’ya uğramadığından, Paris’te gezmekten Ankara’da gezmekten Ağrı’yı unuttuğundan bahsediyor. Ağrı’da milletin vergisinin nasıl Kandil’e aktarıldığını konuşuyorlardı. Bu kişi Ağrı’da göreve gelir gelmez Kazım Karabekir’in adını sokaklardan, caddelerden silmeye teşebbüs etti. Bu toprakları düşmandan koruyan, ezanların dinmesine müsaade etmeyen Kazım Karabekir’e saldırdı. Bunlar işte ne kadar değerimiz varsa hepsine düşmanlar. Bunlar Muş’ta göreve gelse ilk yapacakları iş Muş havalimanın Sultan Alparslan olan ismini kaldırmak, orayı da uçuşlara kapatmak olur" şeklinde konuştu.

Bu zihniyetin Muş’u geri götürmesine, vatandaşların huzurunu çalmasına müsaade etmeyeceklerini söyleyen Bakan Varank, Muşluların AK Parti’ye, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a bir kez daha çok güçlü destek vereceğine yürekten inandığını ifade etti.

Bakan Varank, konuşmasının ardından toplantıya katılan sanayicilerin taleplerini dinledi.