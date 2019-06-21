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Bakan Varank İstanbul'da

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank:- "Bir tecrübeli aday ile bir dürüst olmayan aday arasında bir seçim gerçekleştireceğiz. Ben siz değerli kardeşlerimizin İstanbul'un geleceğinden yana, İstanbul'da en güzel hizmetleri verecek adaydan yana tercihini kullanacağına eminim"

21 Haziran 2019 Cuma 17:23
Bakan Varank İstanbul'da

İSTANBUL (AA) - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'ın Türkiye için büyük hizmetler yaptığını belirterek, "Bir tecrübeli aday ile bir dürüst olmayan aday arasında bir seçim gerçekleştireceğiz. Ben siz değerli kardeşlerimizin İstanbul'un geleceğinden yana, İstanbul'da en güzel hizmetleri verecek adaydan yana tercihini kullanacağına eminim." dedi.

Bakan Varank, bazı temaslarda bulunmak üzere geldiği İstanbul Pendik'te Karadenizlilerin yoğun olarak yaşadığı bir mahallede Cuma namazını kıldıktan sonra vatandaşlarla sohbet etti. Ardından KİPSAN isimli fabrikayı ziyaret etti.

Fabrika bahçesinde kurulan platformda, fabrika işçilerine hitaben konuşan Varank, "Son 17 yılda ülkenin hangi badireleri atlattığını sizler gayet iyi biliyorsunuz. Özellikle işçi, emekçi kardeşlerimin 2002'nin Türkiyesi ile şimdinin Türkiye'sini karşılaştırdıklarında neler yaşadıklarını, Türkiye'nin nereye geldiğini çok daha iyi biliyorlar. Biz mücadelemizi devam ettirmeye kararlıyız." ifadelerini kullandı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için yenileme seçiminin 23 Haziran'da gerçekleşeceğini hatırlatan Varank, "Bu noktaya nasıl geldik? Nisan ayında belediye başkanlığı seçimi yaptık hepimiz sandıklara gittik, oyumuzu kullandık ama maalesef kullandığımız oylarda bir takım şaibeler oluşturuldu. Binali Yıldırım lehine verdiğimiz, AK Parti lehine verdiğimiz oyların, bir takım bazı adaylar lehine yazıldığını ya da bu oyların iptal ediliğini, çalındığını gördük." diye konuştu.


- "29 bin olan oy farkının nasıl 13 binlere indiğini gördük"


İlk geceden itibaren aleyhlerine yapılan şaibenin üzerine gittiklerini ve bir hak arama mücadelesini başlattıklarını ifade eden Varank, şunları kaydetti:

"Sizler de biliyorsunuz, bunlar günlerdir televizyonlarda konuşuluyor. Biz bu hak arama mücadelesi sonucunda 29 bin olan oy farkının nasıl 13 binlere indiğini gördük. Yani 16 bin oyun çalındığını zaten YSK da ilan edilen sonuçlarla tescillemiş oldu. Biz, 'Gelin bu oyları yeniden sayalım, burada bir şaibe var, burada yanlış var, bu şaibe düzeltilsin, kimsenin aklında soru işareti kalmasın, yeniden bu oyları sayalım, bakalım netice ne çıkıyor' dedik. Ama bildiğiniz gibi CHP verdiği dilekçelerle, bir takım netameli ilişkileri de kullanarak, onun da görüntüleri ekranlara yansıdı, gece yarısı alınan kararlarla, oy sayımı işlemleri durduruldu."

Binali Yıldırım'ın Türkiye için büyük hizmetler yaptığını ve İstanbul için doğru aday olduğunu anlatan Varank, "Bir tecrübeli aday ile bir dürüst olmayan aday arasında bir seçim gerçekleştireceğiz. Ben siz değerli kardeşlerimizin İstanbul'un geleceğinden yana, İstanbul'da en güzel hizmetleri verecek adaydan yana tercihini kullanacağına eminim. Pazar günü sizlerden destek bekliyoruz." şeklinde konuştu.


- "Bütün kırgınlıkların bir kenara bırakalım"


Bakan Varank, bütün kırgınlıkların bir kenara bırakılması gerektiğini belirterek, bu seçimin önemli olduğunu ve son 2 günün verimli geçirilmesini gerektiğini kaydetti.

Öte yandan Varank, konuşması sonrasında işçilerle sohbet etti ve hatıra fotoğrafı çekildi. Ardından fabrikayı gezen Varank, yetkililerden fabrika hakkında bilgi aldı.


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Haber Tarihi: 21 Haziran 2019 Cuma 17:23
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