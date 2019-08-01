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Bakan Varank gençlerle uzay gözlemi için Saklıkent’te

Ulusal Gökyüzü Gözlem Şenliğinde konuşan Bakan Varank, "Ay’ın kraterlerle kaplı yüzeyini, Satürn’ün o büyüleyici halkalarını görme fırsatı yakalayacağız.

01 Ağustos 2019 Perşembe 20:24
Bakan Varank gençlerle uzay gözlemi için Saklıkent’te

Ulusal Gökyüzü Gözlem Şenliğinde konuşan Bakan Varank, "Ay’ın kraterlerle kaplı yüzeyini, Satürn’ün o büyüleyici halkalarını görme fırsatı yakalayacağız. Usturlabla yıldızların yerini bulacak, her gün dünyamızı gözleyen ve iletişimimizi sağlayan uyduları yörüngelerinde yakalayacağız" dedi.



TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi’nde (TUG) düzenlenen Ulusal Gökyüzü Gözlem Şenliği’nde yüzlerce uzay meraklısı, teleskop ve çıplak gözle günbatımından şafağa kadar uçsuz bucaksız gökyüzünü izledi. Antalya Saklıkent’te bu yıl 22’ncisi düzenlenen ve bugüne kadarki en kapsamlı katılımın gerçekleştiği şenliğin ev sahipliğini Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank yaptı. 4 gün sürecek şenliğin açılışında konuşan Bakan Varank, "Bu gece teleskoplarla gökyüzüne baktığınızda yalnızca gezegenleri değil geleceği göreceksiniz. Geleceğin Türkiye’sini işte burada bir araya gelen bilime aşık, öğrenmeye sevdalı nesiller olarak sizler inşa edeceksiniz" şeklinde konuştu. Bakan Varank konuşmasında, TÜBİTAK Bilim Ödülleri 2019 yılı kazananlarını da açıklarken, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile kurulan Türkiye Uzay Ajansı ile ilgili de önemli mesajlar verdi. Ajansın yönetimi için yıldızlar kadrosu oluşturmaya çalıştıklarını ifade eden Varank, “Türkiye Uzay Ajansı ile birlikte ülkemizi hak ettiği yere, uzay ligine taşıyacağız" dedi.



"Satürn’ün büyüleyici halkalarını göreceğiz"


Etkinliğe Varank’ın yanı sıra, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal ve Antalya Valisi Munir Karaloğlu da katıldı. Şenliğin açılışında Bakan Varank ve Bakan Kasapoğlu, öğrenciler, akademisyenler, gökbilim meraklıları ve gazetecilerle birlikte uzayı gözlemledi. Şenliğin açılışında gökyüzü kaşiflerine seslenen Varank, "Burada 3 gece boyunca astronominin doğal laboratuvarı olan gökyüzünü hep birlikte gözlemleyeceğiz. Gökyüzünün gizemlerini birkaç günlüğüne de olsa keşfetme heyecanını birlikte yaşayacağız. Geçtiğimiz yıl 300 katılımcı varken, bu yıl 6 bin başvuru arasından kura ile seçilen bin 500 kadar gökbilim meraklısını burada ağırlıyoruz. Katılımın, dolayısıyla havacılık ve uzay bilimine olan merakın bu denli artıyor artmasından ayrıca memnun olduğumu ifade etmek istiyorum. Birazdan havanın kararmasıyla birlikte teleskopların başına geçip gökyüzünü hep birlikte seyre dalacağız. Profesyonel astronomlarımız galaksideki en yakın komşularımızdan, uzak gezegen ve yıldızlara kadar gökyüzünün ihtişamını görmenizde sizlere rehber olacaklar. Ay’ın kraterlerle kaplı yüzeyini, Satürn’ün o büyüleyici halkalarını görme fırsatı yakalayacağız. Usturlabla yıldızların yerini bulacak, her gün dünyamızı gözleyen ve iletişimimizi sağlayan uyduları yörüngelerinde yakalayacağız" diye konuştu.



"Uzay alanında dışa bağımlı olmayacağız"


"Cumhurbaşkanımızın iradeleriyle Türkiye’nin 20 yıllık hayalini gerçekleştirdik ve Türkiye Uzay Ajansı’nı kurduk" diyen Varank, konuşmasına şu şekilde devam etti:


"Uzay Ajansı sayesinde geliştireceğimiz altyapı ve insan kaynağıyla yalnızca dünyada değil uzayda da ülkemizin hak ve menfaatlerini koruyacağız. Tasarımdan analize, üretimden teste, operasyondan entegrasyona kadar uzanan kabiliyetleriyle Türkiye Uzay Ajansı, Türkiye’nin gelecek vizyonunun nişanelerinden biri olacak. Türkiye Uzay Ajansı’nın yönetimi için adeta bir yıldızlar kadrosu oluşturmaya çalıştık. Yakın zamanda kamuoyuna da açıklayacağımız bu ekibin öncülüğünde, alanında uzman kadrolarla, ülkemizi havacılık ve uzay alanında dışa bağımlı olmayan, rekabetçi bir konuma getireceğiz."

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Haber Tarihi: 01 Ağustos 2019 Perşembe 20:24
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