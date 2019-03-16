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Bakan Varank: Dünyanın öbür ucundaki bir terörist buraya saldırmaktan söz edebiliyor

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Yeni Zelanda’daki terör saldırısına değinerek "Dünyanın öbür ucundaki bir terörist buraya saldırmaktan söz edebiliyor" dedi.

16 Mart 2019 Cumartesi 14:45
Bakan Varank: Dünyanın öbür ucundaki bir terörist buraya saldırmaktan söz edebiliyor

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Yeni Zelanda’daki terör saldırısına değinerek "Dünyanın öbür ucundaki bir terörist buraya saldırmaktan söz edebiliyor" dedi.

 

Çeşitli programlara katılmak üzere Muş’a gelen Bakan Varank, Sultan Alparslan Havalimanı’nda, Muş Valisi Dr. İlker Göndüzöz, Belediye Başkanı Feyat Asya, AK Parti İl Başkanı Rahmetullah Yaktı, kurum amirleri ve partililerce karşılandı. Buradan İstasyon Caddesi’ndeki partisinin seçim bürosunu ziyaret eden Bakan Varank, Sultan Alparslan sayesinde bu coğrafyanın İslam beldelerinden biri olduğunu, bu topraklara onun sayesinde İslam mührü vurduklarını belirtti.

 

Yeni Zelanda’da bir ırkçı teröristin cuma namazı için toplanan 49 kişiyi şehit ettiğini anımsatan Bakan Varank, "Saldırıyı gerçekleştiren teröristin arkasında bıraktığı manifestoda çok ilginç ifadeler yer alıyor. Öyle ki İstanbul’da camileri minareleri yıkmaktan, Ayasofya’yı tekrar ele geçirmekten, Cumhurbaşkanımızı öldürmekten bahsediyor. Bizler bu coğrafyada yüzyıllardır mevcudiyetimizi sürdürüyoruz. Bu topraklara sahip olmaya devam edeceğiz. Ama bunu içine sindiremeyenler var. Bunu da her fırsatta açık ediyorlar. Dünyanın öbür ucundaki bir terörist buraya saldırmaktan söz edebiliyor" dedi.

 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Muş’a 16 yılda çok büyük hizmetler gerçekleştirdiklerini anımsatan Bakan Varank, yapılan yatırımların tutarının 14 milyar lirayı geçtiğini belirterek, kentin milli gelirini 20 katına çıkardıklarını anlattı. Muş Havalimanı’nı açtıklarını ve geçtiğimiz yıl 464 bin yolcunun bu havalimanını kullandığını ifade eden Bakan Varank, 2002 yılında 3 olan toplam ambulans sayısını 38’e yükselttiklerini, 6 paletli ambulansı halkın hizmetine kazandırdıklarını söyledi. Organize Sanayi Bölgesi’nde 3 milyon avro yatırımla ortak çalışma atölyesi kurmak istediklerinin altını çizen Bakan Varank, yerel yönetimle birlikte kalkınma ajansının "tarım master planı" çalışmalarına başladığını, bununla en verimli tarım yatırımlarını kente kazandırmak istediklerini bildirdi.



"Cumhurbaşkanımız, ret, inkar ve asimilasyon politikalarını ayaklar altına almış bir lider"

 

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın tüm mazlumların hamisi bir dünya lideri olduğunu, ifade eden Bakan Varank, "Ülkemizde iktidara geldiği andan itibaren tek bir gaye için hareket etti. Ülkemizde bu topraklarda kardeşlik hukukunu yükseltmek için çaba gösterdi. Cumhurbaşkanımız bu ülkede kimsenin cesaret edemediği en cesur adımları attı. Ülkemizde on yıllarca süren ayrımcılık politikalarını bitirdi. Cumhurbaşkanımız, ret, inkar ve asimilasyon politikalarını ayaklar altına almış bir lider. Onun tek gayesi bu ülkede barışı, huzuru tesis etmek, ülkenin kalkınmasına bir nefer olmak. Biz bunları yaparken, sizler istismar siyasetiyle halkımızı manipüle etmek, istismar siyasetiyle kandırmak isteyenleri çok iyi biliyorsunuz. Bu kentin ilçelerinde nasıl çukurlarla, hendeklerle terörü şehre yaymak isteyenlerin olduğunu sizler iyi biliyorsunuz. Biz buna müsaade edemezdik ve etmedik. İktidarda olduğumuz sürece asla bu istismar siyasetine, terörün şehirlere indirilmesine müsaade etmeyeceğiz" diye konuştu.

 

AK Parti adayı Feyat Asya’nın kent için hazırladığı tüm projelere bakanlık olarak gereken desteği vereceklerini ifade eden Varank, bütün Muş’ta, ilçe ve beldelerde kapı kapı dolaşarak insanların gönlüne dokunarak en güzel sonucu almaları gerektiğini ifade etti.

 

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, konuşmasının ardından esnafı ziyaret etti, vatandaşlarla buluştu.

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Haber Tarihi: 16 Mart 2019 Cumartesi 14:45
  1. Muş
  2. İstanbul
  3. doğa

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