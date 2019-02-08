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Bakan Varank açıkladı! "Cari açık yılda 10 milyar dolar düşebilir"

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, katma değerli ürünler üreterek küresel çapta rekabette en üst sıralara tırmanmak istediklerini açıklayarak, "Yatırımların gerçekleşmesi sonucunda, cari açıkta yıllık 10 milyar dolara varan düşüşler görebileceğiz." dedi.

08 Şubat 2019 Cuma 16:43
Bakan Varank açıkladı! "Cari açık yılda 10 milyar dolar düşebilir"

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Küresel rekabette daha üst sıralara tırmanmak istiyoruz, bu da yüksek katma değerli ürün ve hizmetlerin üretimiyle mümkün." dedi. Varank, ürünün Ar-Ge'sinden başlayıp ticarileşmesine kadar varan tüm süreçlerin desteklenerek, bakanlığın politika araçlarını bütünsel bir yaklaşımla uygulayacaklarını söyledi.

Varank sözlerine şöyle devam etti:

"Yenilenebilir enerji, metalürji, petrokimya, ilaç, biyoteknoloji ve nanoteknoloji, hafif raylı sistemler, kara-hava ve deniz savunma sistemleri, uzay ve havacılık teknolojileri, bilişim ve haberleşme gibi alanlardaki yatırımları proje bazlı teşviklerle destekliyoruz. Yatırımların gerçekleşmesi sonucunda, cari açıkta yıllık 10 milyar dolara varan düşüşler görebileceğiz."

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Haber Tarihi: 08 Şubat 2019 Cuma 16:43
  1. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
  2. Mustafa Varank
  3. Cari açık
  4. açıklama

YORUM YAZ

  • fatoşşşşşşşşşfatoşşşşşşşşş20 dk önce
    dikkaaattt daş düşebilür , ayu çıkabilür
  • fatoşşşşşşşşşfatoşşşşşşşşş30 dk önce
    zamanında neden düşürmediniz cari açıkları. ihracatın ithalatı karşılama oranları 10 senedir devamlı çok yüksek açıklar verdi. ne zaman döviz vede iç piyasada fiatlar yükseldi yani yumurta şeye geldi daha yeni yeni önlem almaya başladınız. vede daha yolun başındasınız. böyle ülkemi idare edilir. durmak yoookkk göz boyamaya devvvaaaaammm
  • AbdullahAbdullah48 dk önce
    Sayın bakanım keşke 100 milyar deseydiniz, zaten inanacaklar belli, 10'a inanan 100'e de inanır.

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