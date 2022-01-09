Bakan Varank bu kez TOGG'u hedef alan Babacan'a füze fırlattı: Ah Fren Ali ah!

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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, DEVA Parti Genel Başkanı Ali Babacan'ın yerli ve milli otomobil TOGG'u itibarsızlaştırmaya yönelik açıklamasına tepki göstererek, "Ah Fren Ali ah!" ifadelerini kullandı.

DEVA Parti Genel Başkanı Ali Babacan, ABD'nin Las Vegas şehrindeki Consumer Electronic Show Fuarı'nda görücüye çıkan ve tüm dikkatleri üzerine çeken yerli ve milli TOGG'u hedef alan açıklamalarda bulundu.

Yerli ve milli otomobil TOGG'un başarısını hazmedemedi

AK Parti'den ayrılmasının ardından hükümetin yerli ve milli projelerdeki başarılarını hazmedemeyen Babacan, katıldığı Youtube kanalında TOGG ile ilgili, "İç tasarımını başka, dış tasarımını başka, pil teknolojisini başka, motor teknolojisini başka ülkede yaptırıyorsanız o zaman millî ve yerli otomobil olmuyor. ‘Yerli markamız olsun, dağıtım ağını biz yönetelim’ diyebilirsiniz. Bir ülke, hangi teknolojide ucuzsa o parçasını alalım ama şu parçasını kendimiz üretelim’ derseniz olur. Şu andaki proje bir propaganda projesi." ifadelerini kullandı.

Bakan Varank'tan tepki

DEVA Partisi sosyal medya hesabından paylaşılan videoya Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'tan tepki geldi.

Varank, Babacan'ın konuşmalarının yer aldığı videoyu alıntılayarak, "Bu arkadaş geçmişte, tersane ve tekstilcileri toplayıp "Bu sektörlerde gelecek yok, bırakın" diyordu. Bugün dünyanın en teknolojik gemilerini üretiyor, 20 Milyar Dolar tekstil ihracatı yapıyoruz. Belli ki otomotiv endüstrisindeki hızlı dönüşümün de cahili… Ah Fren Ali ah!" paylaşımında bulundu.