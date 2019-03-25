Bakan Varank: Biz bunlardan hesabı soracağız ama bunlar asıl büyük hesabı sandıkta ödeyecekler Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: (Döviz manipülasyonu) Bu operasyonlara yeltenenlerin kimler olduğunu devletimiz gayet iyi biliyor. Biz bunlardan hesabı soracağız ama bunlar asıl büyük hesabı sandıkta ödeyecekler.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: (Döviz manipülasyonu) Bu operasyonlara yeltenenlerin kimler olduğunu devletimiz gayet iyi biliyor. Biz bunlardan hesabı soracağız ama bunlar asıl büyük hesabı sandıkta ödeyecekler.

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