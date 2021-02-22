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Siyaset Bakan Varank: Beyaz eşya üretimi yüzde 17 arttı
Siyaset

Bakan Varank: Beyaz eşya üretimi yüzde 17 arttı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Avrupa'nın en büyük beyaz eşya üreticisi konumundaki Türkiye'nin, sektördeki büyümesi artarak devam ediyor.Ocak ayında beyaz eşya üretimi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 38, ihracatı ise yüzde 17 artış gösterdi." dedi.

Yeniakit Publisher
2021-02-22 18:15:00 -
Bakan Varank: Beyaz eşya üretimi yüzde 17 arttı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Avrupa'nın en büyük beyaz eşya üreticisi konumundaki Türkiye'nin, sektördeki büyümesi artarak devam ediyor.Ocak ayında beyaz eşya üretimi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 38, ihracatı ise yüzde 17 artış gösterdi." dedi.

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