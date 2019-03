Bakan Varank: "Batman’ı en temel belediyecilik hizmetlerine hasret bıraktılar"

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "17 yıl Batman’ı en temel belediyecilik hizmetlerine hasret bıraktılar. Milletin vergilerini Kandil’e akıtmaktan başka hiçbir işleri olmadı. Batman Belediyesini milletin hizmetine soktuğumuz şu son 2 yılda yaşanan dönüşümü görüyorsunuz” dedi.

31 Mart 2019’da yapılacak olan yerel seçimler kapsamında seçim çalışması ve lokal açılışları için Batman’a gelen Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, AK Parti İkiköprü beldesi seçim lokali açılışı sonrası, AK Parti Beşiri İlçesi seçim lokalinin açılışını gerçekleştirdi. Daha sonra Balpınar beldesine geçen Bakan Varank, burada da AK Parti Balpınar Seçim lokalinin açılışını Kur’an’ı Kerim Tilaveti sonrası yaptı. Seçim lokali açılışlarından sonra Bakan Varank Batman’daki işadamları ile Türkiye Petrolleri Kristal Park’ta bir araya geldi. Burada işadamlarına hitaben konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, hükümletin desteklerinden söz etti. Konuşmasının devamında Bakan Varank şunları söyledi:

“Sizler ekonominin üretken gücüsünüz. Sizler yatırım yaptıkça, istihdam oluşturdukça ekonomide çarklar dönüyor. Hükumet olarak her zaman yanınızdayız. İş ve aş söz konusu olduğunda devletimiz bütün imkanlarını seferber ediyor, etmeye de devam edecek. Nisan ayı sonuna kadar sağlayacağınız her ilave istihdam için 3 ay boyunca prim ve vergilerin yanı sıra ücreti de, yani çalışanınızın maaşını da devlet olarak biz karşılayacağız. Eğer şartlar devam ederse izleyen dokuz ayda da prim ve vergileri ödemeye devam edeceğiz. Aralık 2020’ye kadar her yeni istihdamın SGK prim ve vergilerini 12 ay boyunca biz ödeyeceğiz. Asgari ücret 5 puanlık prim indirimi ve bölgesel istihdam teşviklerimiz de aynen sürecek. Gelin bu imkanları kullanıp daha çok kişiye iş kapıları açın. Her zaman söylediğimiz gibi üretim çok önemli. Üretim olmadan büyüme olmaz.

’49 binin üzerinde vatandaşımıza yeni iş imkanları sağladık’

17 sene boyunca ilimizde 16 milyar lira yatırım yaptık. Enerjiden ulaştırmaya, sağlıktan şehirciliğe pek çok alanda güçlü bir alt yapı kurduk. Tüm bunları yaparken vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılamaya özen gösterdik. İstedik ki devletimizin imkanları her haneye dokunsun, her ocağa katkıda bulunsun. Özel sektörü de ilimize çekmeye ve üretim yapmaya teşvik ettik. Bunun için 2,3 milyar liralık yatırım teşviki verdik ve 49 binin üzerinde vatandaşımıza yeni iş imkanları sağladık. İlimizdeki KOBİ’leri de ihmal etmedik. KOSGEB ilimizde 2 binin üzerinde işletmeye 30 milyon lira vererek Batman’da yeni iş imkanlarını oluşmasına katkı sağladık. Batman genelinde OSB ve Sanayi Sitelerine toplamda 95 milyon liralık bakanlık kredisi kullandırdık. Üretim alt yapısına yaptığımız bu yatırımla sanayicimizin ve esnafımızın üretim kapasitesini arttırdı, Batman sanayisine can verdi. Önümüzdeki yeni dönem için hayırlı müjdelerimiz var. Batman OSB’yi genişletiyoruz. 61 hektarlık alanın alt yapı projeleri ve keşiflerini onayladık bu sene inşallah ihaleye çıkacağız. Batman OSB’deki yolların düzenlenmesi ve enerji alt yapısının iyileştirilmesi içinde inşallah 2 milyon liralık bir kaynağı buraya göndereceğiz.

‘Milletin vergilerini Kandil’e akıtmaktan başka hiçbir işleri olmadı’

“Biz Batman’ı Batmanlı kardeşlerimizi hiçbir zaman ihmal etmedik. Batman’la aramıza duvar örmek isteyenlere inat Batman’a sıkı, sıkıya sarıldık. Batman’a hizmet etmeyi bu şehre eser kazandırmayı öncelikli görevimiz olarak görüyoruz. İşte bu anlayışla Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Batman’a milyarlarca yatırım yaptık. Hastanelerden okullara yollardan yurtlara kadar her alanda Batmanımıza ihya etmenin çabası içresinde olduk. Batman’a kazandırdığımız tüm hizmetleri tüm eserleri buradaki yerel yönetimine rağmen onların bizi engelleme çabalarına rağmen kazandık. Biz Batman’a hizmet etmeye çalışırken onlar karşımıza dikildiler hizmetlerin gecikmesini yapılan yatırımları yarım kalmasını istediler. Çünkü Batman’a hizmet yapılırsa yatırım yapılırsa bu bölgeler ayağı kalkarsa kendi istismar alanlarını kaybedeceklerini çok iyi bildiklerinden işte bu tavrı takındılar.Batmanlı kardeşlerimin burada istismar siyaseti kimlik siyaseti yürütenler hakkında şunu çok iyi bilmeleri gerekiyor. Bunlar yatırım düşmanıdır, bunlar hizmet düşmanıdır, bunlar Batman’ın hayrına iş yapmadıkları gibi yapılanı da engellemekle marufturlar. 17 yıldır Batman Belediyesi bunların elinde kaldı. Batman’ı en temel belediyecilik hizmetlerine hasret bıraktılar. Milletin vergilerini Kandile akıtmaktan başka hiçbir işleri olmadı. Batman Belediyesini milletin hizmetine soktuğumuz şu son 2 yılda yaşanan gelişimi dönüşümü sizler gayet iyi görüyorsunuz.”