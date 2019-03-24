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Varank'tan ASELSAN Hassas Optik Üretim Tesisi'ne ziyaret

ASELSAN Hassas Optik Üretim Tesisi'ni ziyaret eden Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "ASELSAN üzerinden dünyanın birçok ülkesine tüfek üstü dürbünler, kameralar ihraç ediyoruz. Bu tesisi burada görmüş olmaktan oldukça memnun oldum." dedi.

24 Mart 2019 Pazar 13:34
Varank'tan ASELSAN Hassas Optik Üretim Tesisi'ne ziyaret

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "ASELSAN üzerinden dünyanın birçok ülkesine tüfek üstü dürbünler, kameralar ihraç ediyoruz. Bu tesisi burada görmüş olmaktan oldukça memnun oldum. Büyük firmalarımızla tedarikçilerin bir araya gelerek başarılı bir sistem kurduklarına burada şahit olduk." dedi.

Varank, Sivas Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren ASELSAN Hassas Optik Üretim Tesisi'ni gezdi.

ASELSAN Hassas Optik Sanayi ve Ticaret AŞ Yönetim Kurulu Başkan Vekili Osman Yıldırım'dan bilgi alan Varank, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, tesisi ASELSAN ile Sivas'taki yerel sanayicilerin ortaklaşa kurduğunu söyledi. 

Yüksek teknolojili bir tesis

Varank, tesisin yüksek teknoloji ve katma değerli üretim yaptığını vurgulayarak "Burada tüfek üstü dürbünler, mercekler, gece görüş sistemleri, termal kameralar üretiliyor. Bu teknolojiyi ASELSAN üretmiş, daha sonra burada bu tesisi kurarak üretime geçmişler." diye konuştu. 

Fabrikada 200'ün üzerinde kişinin istihdam edildiğini dile getiren Varank, şunları kaydetti.

"ASELSAN üzerinden dünyanın birçok ülkesine tüfek üstü dürbünler, kameralar ihraç ediyoruz. Bu tesisi burada görmüş olmaktan oldukça memnun oldum. Nasıl büyük firmalarımızla tedarikçilerin bir araya gelerek başarılı bir sistem kurduklarına burada şahit olduk. İnşallah, burada yapılacak daha çok işimiz var. Fabrikayı buradaki yatırımcılarımız büyütmek ve Sivas'ı mercek konusunda dünyada örnek şehirlerden biri haline getirmek istiyor. Bunun yanında kontak lenslerle ilgili, göz içi lenslerle ilgili bu şirketin ortağı firmanın çalışmaları var. Orada kendi ürettiği patentli ürünleri, teknolojileri de var. İnşallah bunun gibi tesislerle şehirlerimizi katma değerli üretimde örnek şehirler haline getirmek istiyoruz."

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Haber Tarihi: 24 Mart 2019 Pazar 13:34
  1. Sivas
  2. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank
  3. ASELSAN
  4. ASELSAN Hassas Optik Sanayi ve Ticaret AŞ

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