Bakan Varank açılışını yaptığı sanayi sitesinde kaynak yaptı

Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde açılışını yaptığı sanayi sitesinde vatandaşlarla sohbet edip kaynak yapan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Bu sitelere Bakanlıkça 8,5 milyar TL kredi kullandırdık ve 476 bin kişiye çalışma imkanı sağladık" dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, bir dizi ziyarette bulunmak için geldiği Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde “Kentsel Dönüşüm Projesi” kapsamında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Gölcük Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Gölcük Sanayi Sitesi’nin açılış törenine katıldı. 105 dönümlük bir alan üzerinde yapımı tamamlanan ve toplam 416 dükkanın bulunduğu sanayi sitesinin açılış törenine bakan Varank’ın yanı sıra, Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Gölcük Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, AK Parti Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Tahir Büyükakın, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Törende konuşan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Kocaeli’nin, Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerinin yapmış olduğu çalışmalar ile her geçen gün geliştiğini kaydetti.

"Bu sitelere Bakanlıkça 8,5 milyar TL kredi kullandırdık ve 476 bin kişiye çalışma imkanı sağladık"

Bakan Varank, Türkiye’de bulunan 476 sanayi sitesinin arttırılması için çalışmalarını sürdürdüklerini belirterek, "Bu sitelere Bakanlıkça 8,5 milyar TL kredi kullandırdık ve 476 bin kişiye çalışma imkanı sağladık. Sanayi sitesi esnafımızın daha sağlıklı ve modern iş yerlerinde çalışması bizler için oldukça önemli. Bu noktada sanayi sitelerinin dönüşümü temel politikalarımızdan birisi. Nitekim bugün açılışını yaptığımız bu site, ülkemizdeki diğer sanayi sitelerine de örnek olacak nitelikte. Projenin tarihi 2015 yılına kadar uzanıyor. Büyükşehir Belediyemiz, Gölcük Belediyemiz, Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız bu işi başından itibaren büyük bir kararlılıkla takip etti ve bu başarının ortak mimarları oldu. Bakanımız Murat Kurum’un da bugün aramızda olmasını çok arzu ederdim, ama size kendisinin selamlarını iletmek isterim. Hisareyn rezerv yapı alanı, 416 ticari üniteyi bünyesinde barındırıyor. Öncelikle Dumlupınar Mahallesi riskli alanda yer alan tesisleri, bu yeni alana taşıyoruz. Tabi bunun yanı sıra bu projeyi sadece Dumlupınar’ın dönüşümü üzerinden de okumamak gerekir. Aslında Kocaeli’nin geneli için de önemli bir dönüşüm projesini gerçekleştiriyoruz. Bakınız 30-40 sene öncesinin eğilimleriyle bugünün gerçekleri birbirinden oldukça farklı" dedi.

"Kocaeli’nin bu başarısını, önümüzdeki dönemde de sürdürmesini istiyoruz"

Kocaeli’de yapılan yatırımlar hakkında bilgiler aktaran Bakan Varank, "Türkiye sanayisinin can damarı, üretiminin lokomotifi Kocaeli’yi biz çok önemsiyoruz. Kocaeli’ye bugüne kadar yaptığımız yatırımların tutarı 25 milyarı buldu. Bunun yanında özel sektörün de yatırımlarıyla Kocaeli, ülkemizin kalkınmasında baş rollerde yer aldı. Kocaeli, yatırımcı iş adamlarının, sanayisinin, emektar işçilerinin, üniversitelerinin, vefakar halkının yanı sıra, çalışkan ve vizyoner belediyeleriyle de Türkiye’nin örnek şehirlerinden biri. Biz Kocaeli’nin bu başarısını, önümüzdeki dönemde de sürdürmesini, örnek işlere imza atmaya devam etmesini istiyoruz. Büyükşehir, Gölcük ve tüm ilçelerimizde başkanlarımızın tüm projelerinde sanayi ve teknoloji bakanlı olarak elimizden ne geliyorsa destek olacağımızın sözünü de buradan veriyorum" diye konuştu.

Bakan Varank kaynak yaptı, vatandaşlarla sohbet etti

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın konuşmasının ardından Gölcük Sanayi Sitesi’nin açılış kurdelesi kesildi. Açılış sonrasında sanayi sitesi esnafını ziyaret eden Bakan Varank, gittiği demirci atölyesinde kaynak yaptı, beraber çay içtiği vatandaşlarla sohbet etti. Araç kaporta tamiri ve boya işlemlerinin yapıldığı iş yerlerini ziyaret eden Bakan Varank daha sonra sanayi sitesinden ayrıldı.