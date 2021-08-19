  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Jandarmadan sosyal medya uyarısı
Fenerbahçe Ozan Tufan'ı açıkladı
ASELSAN'Dan 40 milyonluk sözleşme!
Japonya Dışişleri Bakanı, Türkiye'ye gelecek!
Gündem Bakan Türkiye’ye ilan etti: Hakkari Cilo Alandüz öldürüldü
Gündem

Bakan Türkiye’ye ilan etti: Hakkari Cilo Alandüz öldürüldü

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda uzun süredir takip edilen Hakkari Cilo Alandüz’ün öldürüldüğünü duyurdu.

Yeniakit Publisher
2021-08-19 14:38:00 -
Bakan Türkiye’ye ilan etti: Hakkari Cilo Alandüz öldürüldü

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Eren-1 Operasyonları kapsamında, Van-Çatak ilçesi Karataş Çukurları bölgesinde, İl J.K.lığına bağlı, Jandarma Komando ve JÖH birliklerince J-SİHA ve İHA ile Hava Kuvvetleri desteğinde, icra edilen operasyonda, 3 bölücü örgüt mensubu silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Böylelikle bugün yürütülen Eren Operasyonları kapsamında, etkisiz hale getirilen bölücü örgüt mensubu sayısı, Tunceli’de 1, Hakkari’de 8, Van’da 3 olmak üzere 12’ye yükselmiştir. Bölgede operasyonlara devam edilmektedir." denildi.

Bakan Soylu, "Uzun zamandır takip ettiğimiz 8 kişilik terörist grup, Hakkari Cilo Alandüz’de etkisiz hale getirildi. Kahramanlarımızı kutluyorum…" diye duyurdu.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay