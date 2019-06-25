Bakan Turhan'ın acı günü Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan'ın vefat eden halası Hikmet Yılmaz'ın cenazesi, Trabzon'da toprağa verildi

TRABZON (AA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan'ın vefat eden halası Hikmet Yılmaz'ın cenazesi, Trabzon'da defnedildi. Yılmaz için Ortahisar ilçesindeki 2 Nolu Bostancı Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene, Bakan Turhan, ailesi ve yakınlarının yanı sıra Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, İl Emniyet Müdürü Orhan Çevik, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Halil Şen, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç ile vatandaşlar katıldı. Yılmaz'ın cenazesi, öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Dolaylı Mahallesi'ndeki mezarlıkta toprağa verildi.

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