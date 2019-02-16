Bakan Turhan'dan Trabzonspor'a ziyaret





TRABZON (AA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Trabzonspor Kulübünü ziyaret etti.

Bakan Turhan'ı Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ndeki yönetim binası önünde Kulüp Başkanı Ahmet Ağaoğlu ile yönetim kurulu üyeleri karşıladı.



Basına kapalı gerçekleştirilen ve yaklaşık bir saat süren ziyaret sırasında Ağaoğlu, Turhan'a bordo-mavili kulübün plaketini, teknik direktör Ünal Karaman da üzerinde adının yazılı olduğu bordo-mavili formayı hediye etti.

Bakan Turhan, ziyaretin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, Trabzon'un önemli değeri olan Trabzonspor'un tesislerini ziyaret ettiklerini belirterek, "Sayın Başkanımız ve yönetim ekibiyle bir görüşme yaptık. Sağ olsunlar, bizi mekanlarında misafir ettiler, ağırladılar. Trabzonspor'un bugünü, yarını, geleceğiyle ilgili bir değerlendirme toplantısı yaptık." dedi.

Trabzonspor'un ülkenin köklü kulüplerinden biri olduğuna dikkati çeken Turhan, "Sesini dünyaya duyurmuş, namını her tarafa yaymış spor kulübümüz. Kendisiyle övünüyoruz. Ben de bu toprakların bir evladı olarak gönül desteğini, imkanlarımızı kullanarak her türlü desteği Trabzonspor'umuz için vermeye hazırız. Tabii biz de Trabzonspor'umuzdan, teknik yönetiminden, sporcularından, hak ettiği yerlere gelmesini, taraftarını şampiyonlukla tekrar tanıştırmasını ve o mutluluğu tekrar yaşatmasını bekliyoruz. Bu konuda her türlü desteği vereceğimizi ifade ettik." diye konuştu.





- "Trabzonspor sadece bölgenin değil, ülkenin çok önemli bir değeri"





Ağaoğlu da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Toplantıda ileriye dönük uygulamaya koyacağımız projelerimizi, programlarımızı kendilerine arz ettik. Kendileri de imkanların el verdiği oranlar dahilinde kulübümüze yardımcı olacaklarını ifade ettiler. Trabzonspor zaten Sayın Bakan'ımın da arz ettiği ve hepimizin de bildiği gibi sadece bölgenin değil, ülkenin çok önemli bir değeri." ifadelerini kullandı.

Kulübün birtakım sıkıntılarla dolu süreçten geçtiğini aktaran Ağaoğlu, şunları kaydetti:

"Bu, üstesinden gelemeyeceğimiz bir süreç değil fakat burada çok dikkatli olmamız ve çok planlı programlı hareket etmemiz lazım. Yapacağımız hatalar, ileride bedelini çok daha ağır ödemek zorunda olduğumuz faturalarla karşımıza çıkabilir. Çok teşekkür ediyoruz geldikleri için, ziyaret için. Bu tür ziyaretler aynı zamanda moraldir, güçtür. Buna camia olarak da ihtiyacımız var. Burada varlıklarıyla bizleri onurlandırdılar. Teşekkür ediyoruz."

Bakan Turhan'a ziyaretinde Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, AK Parti Trabzon Milletvekili Salih Cora, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, AK Parti Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Zorluoğlu ile diğer ilgililer eşlik etti.



