Bakan Turhan'dan Ankara'daki tren kazasına ilişkin açıklama

TBMM Genel Kurulunda devam eden 2019 yılı Bütçe Görüşmelerinde bakanlığının bütçesine ilişkin konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Ankara'daki yüksek hızlı tren kazasına ilişkin açıklamada bulundu.

Bakan Turhan, "İncelemeler çok yönlü devam ediyor. Sonuçlarını en kısa sürede kamuoyuyla paylaşacağız. Elbette müsebbipler hakkında gerekenler yapılacak." ifadelerini kullandı.

Bakanlığının bütçesi üzerinde söz alan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Perşembe sabahı Ankara'da yaşanan elim tren kazasında hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet, yakınlarına ve millete başsağlığı, yaralılara acil şifalar diledi.

Mecliste bu kazayla ilgili yoğun bir müzakere yaşandığını dile getiren Turhan, bu değerlendirmeleri ve insani hassasiyeti çok kıymetli bulduğunu ve dikkatle takip ettiğini bildirdi.