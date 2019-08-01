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Bakan Turhan’a ilkokul öğretmeninden sürpriz

Türkiye’de Yolcu Taşımacılığı Hizmetlerinin Erişilebilirliği Projesi kapsamında gerçekleştirilen Harekete Geçme Çalıştayı Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan’ın katılımıyla Trabzon’da yapıldı.

01 Ağustos 2019 Perşembe 15:33
Bakan Turhan’a ilkokul öğretmeninden sürpriz

Türkiye’de Yolcu Taşımacılığı Hizmetlerinin Erişilebilirliği Projesi kapsamında gerçekleştirilen Harekete Geçme Çalıştayı Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan’ın katılımıyla Trabzon’da yapıldı.


Bakan Turhan, konuşmasının ardından kendisine bir sürpriz yapılarak ilkokul öğretmenleriyle sahnede bir araya getirildi. Bakan Turhan’ın yapılan sürpriz karşısında oldukça duygulandığı gözlenirken, "Bize öğretmenimiz ’Büyüyünce ne olacaksın?’ diye sordu.Biz de o zaman çocuk aklı işte ’Ben memur mühendis olacağım’ dedim. Memur mühendis oldum” dedi.


Hamamizade İhsan Bey Kültür Merkezi’nde düzenlenen çalıştayda konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Türkiye için 20 bin 639 km bölünmüş yol, tüneller ve köprüler yaptıklarını belirterek 17 yıldır gece gündüz çalıştıklarını söyledi. Ulaşılabilir ve erişilebilir Türkiye için 26 olan havalimanı sayısını57’ye çıkardıklarını belirten Turhan "Ülkemizin her tarafının ulaşılabilir ve erişilebilir olması için Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde 17 yıldır gecemizi gündüzümüze katarak çalışıyoruz. Ulaşılabilir ve erişilebilir Türkiye için 20 bin 639 km bölünmüşyol yaptık, tüneller ve köprüler inşa ettik. Bugün toplam 26 bin 740 km bölünmüş yol ile ülkenin her köşesine güvenli ve konforlu bir şekilde seyahat edebiliyoruz. Tüneller sayesinde mesafeler kısaldı, seyahat hızlandı, hemşehrilerim Ovit Tüneli sayesinde kışın Erzurum’a gitmeyi kendine dert etmiyor. Ulaşılabilir ve erişilebilir Türkiye için 26 olan havalimanı sayımızı 57’ye çıkardık. Dünyanın en büyük havalimanını hizmete verdik. Havayolu ile seyahat eden vatandaşlarımızın sayısı 34.5 milyondan 210 milyona ulaştı. Ulaşılabilir ve Erişilebilir Türkiye için Yavuz Sultan Selim Köprüsünü, Osmangazi Köprüsü’nü, Marmaray’ı, Avrasya Tüneli’ni, Kuzey Marmara Otoyolu’nu yaptık. Çanakkale Köprüsü, Gebze-İzmir Otoyolu gibi dev projeleri yapmaya devam ediyoruz. Bu dev projeyi hizmete sunmak için gün sayıyoruz” dedi.



"Hızlı trenle şimdiye kadar 49 milyon insanımız seyahat etti"


Şimdiye kadar 49 milyon insanın hızlı trenle seyahat ettiğini kaydeden bakan Turan, “Ulaşılabilir ve Erişilebilir Türkiye için ülkemizin, insanımızın hizmetine Yüksek Hızlı Treni sunduk. Nüfusun yüzde 40’ının yaşadığı 11 şehir bu hizmetten yararlanıyor. Şimdiye kadar yaklaşık 49 milyon insanımız yüksek hızlı konforda seyahat etti. Bin 889 km’nin yapımı ise hâlâ devam ediyor. Ulaşılabilir ve Erişilebilir Türkiye için haberleşmenin hızına hız kattık. Fiber kablo uzunluğumuz 81 bin 304 km’den 360 bin km’ye ulaştı. 2G, 3G ve 4.5G derken, 5G için hummalı bir çalışma yürütüyoruz. Kendi uydumuzu üreten bir ülke konumuna geldik. Ulaşılabilir ve Erişilebilir bir Türkiye için insanımızın yüzünün tekrar denize dönmesini sağladık. Projeler başlattı. Karasu, Filyos, Kuzey Ege Çandarlı gibi önemli liman tesislerinin yanında 1 milyon amatör denizci projesini her geçen gün artan bir ilgiyle yürütüyoruz. Türkiye’de Yolcu Taşımacılığı Hizmetlerinin Erişilebilirliği Projesi ise bahsetmiş olduğum bütün bu çalışmaları ve ulaşım türlerini de kapsayacak şekilde bütün vatandaşlarımıza erişilebilir ulaşım hakkının tam anlamıyla teslim edilmesi noktasında çok büyük önem taşıyor” diye konuştu.


Konuşmaların ardından Bakan Turhan’a bir sürpriz yapıldı. Bakan Turhan’ın ilkokul öğretmenleri Kadriye Kıyak ve Nurten Deniz Demirci, sahneye davet edilirken, Bakan Turhan’ın o an duygulandığı gözlendi. Öğretmenlerinin ellerinden öpen bakan Turhan, kendileriyle bir süre sahnede sohbet ettikten sonra bir anısını anlattı. Bakan Turhan, "Bize öğretmenimiz ’Büyüyünce ne olacaksın?’ diye sordu. Biz de o zaman çocuk aklı işte,’Ben memur mühendis olacağım’ dedim. Memur mühendis oldum” demesi salondakilerden alkış aldı.


Bakan Turhan’a günün anısına ilkokuldaki kayıt defteri hediye edilirken Bakan Turhan’da öğretmenlerini plaketle ödüllendirdi.

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Haber Tarihi: 01 Ağustos 2019 Perşembe 15:33
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