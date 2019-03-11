0553 313 94 23

Bakan Turhan:Yeniden tarih yazmayı Allah'ın izniyle hep birlikte başaracağız

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, "Şırnak bir kavşak olacak. Şırnak zenginleşecek ve yaşam kalitesi yükselecek. Yeter ki Allah birlik ve beraberliğimizi bozmasın." dedi.

11 Mart 2019 Pazartesi 14:52
Bakan Turhan:Yeniden tarih yazmayı Allah'ın izniyle hep birlikte başaracağız

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, "Şırnak bir kavşak olacak. Şırnak zenginleşecek ve yaşam kalitesi yükselecek. Yeter ki Allah birlik ve beraberliğimizi bozmasın." dedi.

Bakan Turhan, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla, Şırnak Adliye Meydanı'nda düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın emri ve talimatlarıyla vatandaşlara layık olduğu hizmetleri sunmaya çalıştıklarını söyledi.

"Sizler bu hizmetleri almakta aslında biraz geciktiniz. Zaman zaman terörün etkisiyle sıkıntılar çektiniz. Yapmaya çalıştığımız hizmetler zaman zaman terör örgütünün saldırılarıyla engellenmeye çalışıldı." diyen Turhan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Nihayet Şırnak'ı bölünmüş yollarla, trenlerle, viyadüklerle Cizre'ye bağladık. Van-Pervari-Bitlis de yapılacak. İhalesini 6 yıl önce yaptık. Fakat bizim araçlarımızı yaktılar, şantiyelerimiz bastılar, bizi çalıştırmadılar. Ama çok şükür şimdi ortalık duruldu. Kararlı yaptığımız mücadeleyle gerekli başarıya ulaştık. Şu anda bütün şantiyeler çalışıyor. Beytüşşebap, Uludere, Eruh, bütün yollarda çalışmalar başladı. Başımızda liderimiz Recep Tayyip Erdoğan olduğu müddetçe bunu kimse engelleyemez."

Havalimanları yapılarak halkan hizmetine sunulduğunu vurgulayan Turhan, "Şırnak bir kavşak olacak. Doğu-batı ve kuzey-güney aksında buranın her türlü kaynakları dünya pazarına daha rahat şekilde ulaşacak. Şırnak zenginleşecek ve yaşam kalitesi yükselecek. Yeter ki Allah birlik ve beraberliğimizi bozmasın." diye konuştu.

Ülke üzerinde oyun kuranların, tezgah kuranların karşısında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bulunduğunu ifade eden Turhan, "Şırnak şimdi oyunları bozmaya, burada yeniden tarih yazmaya , AK Parti belediyecilik hizmetini iktidara hizmete geçirmeye var mısınız? Allah birliğimizi, beraberliğimizi bozmasın. Ezan sesine tahammül edemeyenlere, oyun kuranların oyunlarını bozmayı, yeniden tarih yazmayı Allah'ın izniyle hep birlikte başaracağız." diye konuştu.


Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 11 Mart 2019 Pazartesi 14:52
  1. Van
  2. Bitlis
  3. Ak Parti
  4. miting
  5. Şırnak

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Ülker, Halley’in karadut marmelatlı yeni çeşidi tüketiciyle buluşturdu
    1. Ülker, Halley’in karadut marmelatlı..
    2. "Sağlıkta yerlileşmeyi ve millileşmeyi..
    3. IAAF, Rusya'nın cezasını yine kaldırmadı
    4. Mimsan Grup'tan Özbekistan'a 10 milyon..
    5. ALES başvuruları için son tarih ne..
    6. Teç-Sen’den Bakan Selçuk’a ‘mülakat’..
    7. Doç. Dr. Ahmet Aslan: “Kalın bağırsak..
    8. Gazeteci merhum Öner Daşdelen mezarı..
    9. Ural Havayolları’na ait yolcu uçağında..
    10. Akdeniz’de barış, kardeşlik ve dostluk..
    11. Hatayspor, Osmanlıspor maçı..
    12. İskenderun’dan kanser söyleşisi
    13. Türk turizmine ‘denizaşırı’ doping
    14. Gaziantep'te seyir halindeki tır alev..
    15. Irak'ın kuzeyine hava harekatı
    16. Türkiye Avrupa kıskacında: Yüzde 170..
    17. Visca, Sehic ve Milosevic'e milli davet
    18. Bakanlık açıkladı! Terör hedefleri..
    19. Türkiye Finans’a “Türkiye’nin En İyi..
    20. Van'da trafik kazası meydana geldi ölü..
    21. Kim Jong-nam davasında tahliye
    22. Kastamonu Belediye Başkanı Tahsin..
    23. Kayseri Aile Hekimliği Sisteminde..
    24. DGS başvuruları ne zaman yapılacak?..
    25. Prof. Dr. Özgöker, “Kıbrıs’ın AB..
    26. TSK'da bir ilk! Envartere girdi
    27. Başkan Erdoğan: Her türlü ayrımcılık..
    28. Cumhurbaşkanı Erdoğan Şırnak’ta
    29. Eyyübiyeli vatandaşlardan Cevheri’ye..
    30. Beyşehir Gölü’ndeki Çeçen Adası’nda..
    Ezana hakaret eden alçaklara CHP'den destek!
    Ezana hakaret eden alçaklara CHP'den destek!
    Bakan tarih verdi! Poşetten sonra sıra ona geliyor
    Bakan tarih verdi! Poşetten sonra sıra ona geliyor
    Ezana hakarete tepki gösteren gruba polisten sert müdahale!
    Ezana hakarete tepki gösteren gruba polisten sert müdahale!
    Melih Gökçek'ten ezanı ıslıklayan kadınlara zehir zemberek sözler!
    Melih Gökçek'ten ezanı ıslıklayan kadınlara zehir zemberek sözler!
    Temel Karamollaoğlu partililere kızdı: Şunu bile ayarlayamıyorsak vay halimize...
    Temel Karamollaoğlu partililere kızdı: Şunu bile ayarlayamıyorsak vay halimize...

    Günün Karikatürü

    10 Mart 2019
    ABD'nin yeni oyunu ortaya çıktı! Pasaport vererek...
    ABD'nin yeni oyunu ortaya çıktı! Pasaport vererek...
    Yerli olarak üretildi! Dünya orduları peşinde düştü
    Yerli olarak üretildi! Dünya orduları peşinde düştü