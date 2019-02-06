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Bakan Turhan, soruları yanıtladı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan: (1)- "(Ankara'daki tren kazası) Ankara-Sincan arasındaki sinyalizasyon çalışmalarımız şubat sonunda, Ankara-Kayaş arasında ise mart sonunda tamamlanacak"

06 Şubat 2019 Çarşamba 23:48
Bakan Turhan, soruları yanıtladı

ANKARA (AA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Ankara'da tren kazasının olduğu hattaki sinyalizasyon çalışmalarının ne zaman tamamlanacağı sorusuna, "Ankara-Sincan arasındaki sinyalizasyon çalışmalarımız şubat sonunda, Ankara-Kayaş arasında ise mart sonunda tamamlanacak." dedi.

Bakan Turhan, "2018 yılı değerlendirmesi ve 2019 yılı hedefleri"ne ilişkin Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunda (BTK) düzenlediği basın toplantısının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

İstanbul Havalimanı'na ilişkin soruya Turhan, 29 Ekim 2018'de açılışı yapılan havalimanından, ilk aylarda 5 noktaya uçuş yapıldığını söyledi.

Turhan, İstanbul Havalimanı'ndan şu anda 19 noktaya uçuş yapıldığını dile getirerek, havalimanının taşınma işleminin 29 Ekim 2018 itibarıyla başladığını anımsattı.

Uçuş sayılarının her geçen gün arttığını ifade eden Turhan, burada hizmet verecek şirketlerin taşınma işlemlerinin sürdüğünü bildirdi.

Bu yılın mart ayı içinde taşınmanın tamamlanacağını ifade eden Turhan, THY'nin kendi tesislerine taşınmayı hızlandırdığını kaydetti.

- PTT'nin katılım bankası kurması

PTT'nin katılım bankası kuracağına ilişkin soruya Turhan, Türkiye'nin her köşesinde bulunan PTT'nin mevcut iş yerlerini daha verimli ve etkin kullanma adına Posta Katılım Bankacılığı konusunda fizibilite düzeyinde çalışmalarının sürdüğünü, henüz sonuçlanmadığını ifade etti.

Turhan, bu konuda gerekli iznin Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan (BDDK) çıkmadığını söyledi.

- "Siber saldırıların kaynağı yanıltıcı olabiliyor"

Siber saldırılara ilişkin soruya Bakan Turhan, internetin doğası gereği siber saldırılarda kaynağın gizlenmesinin oldukça kolay olduğuna işaret ederek, saldırı kaynaklarının yanıltıcı olabildiğini bildirdi.

Turhan, saldırıların hedefinde genellikle finans, havacılık, sağlık kurumları gibi sektörlerin yer aldığına dikkati çekerek, yılda yaklaşık 56 bin siber saldırının önlendiğini belirtti.

USOM'daki ekiplerin, 7 gün 24 saat esasına göre siber saldırıların önlenmesi için çalıştıklarını anlatan Turhan, siber saldırıların verdiği finansal zarara ilişkin çalışmanın sektörler tarafından yapıldığını vurguladı.

- Ankara'daki tren kazası

Ankara'da tren kazasının olduğu hattaki sinyalizasyon çalışmalarının ne zaman tamamlanacağı sorusuna Turhan, "Ankara-Sincan arasındaki sinyalizasyon çalışmalarımız şubat sonunda, Ankara-Kayaş arasında ise mart sonunda tamamlanacak." diye konuştu.

(Sürecek)

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Haber Tarihi: 06 Şubat 2019 Çarşamba 23:48
  1. Ankara'daki tren kazası
  2. Cahit Turhan
  3. ptt katılım bankası
  4. ulaştırma ve altyapı bakanı

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