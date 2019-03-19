0553 313 94 23

Bakan Turhan: Etrafımız ateş çemberi ama önümüzde basiretli bir liderimiz var

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, "Coğrafyamız, etrafımız ateş çemberi ama önümüzde basiretli bir liderimiz var. Aklı selimle istişari hareket eden, zalimlerin korkulu rüyası olan bir liderimiz var. Mazlumların ağabeyi olan bir liderimiz var." dedi.

19 Mart 2019 Salı 15:51
Bakan Turhan: Etrafımız ateş çemberi ama önümüzde basiretli bir liderimiz var

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, "Coğrafyamız, etrafımız ateş çemberi ama önümüzde basiretli bir liderimiz var. Aklı selimle istişari hareket eden, zalimlerin korkulu rüyası olan bir liderimiz var. Mazlumların ağabeyi olan bir liderimiz var." dedi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Sakarya'da 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen mitingde konuşan Bakan Turhan, Sakarya'yı saygı ve hürmetle selamladığını söyledi.

Sakarya'nın gelişeceğini, Türkiye'nin büyüyeceğini belirten Turhan, "Türkiye, liderinin arkasından yürüyecek. Birazdan dünya lideri Sayın Cumhurbaşkanımız sizlerle beraber olacak. Hazır mısın Sakarya?" diye konuştu.

Bakan Turhan, Sakarya'nın her zaman Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın arkasında olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

"Onu siz lider yaptınız. Onu siz bu milletin önüne koydunuz. O da alnı, başı dik yürüyor milletin önünde, arkasında hep birlikte, beraber yürüyoruz. Türkiye'nin önünde artık bundan sonra kimse duramaz Sakarya. Coğrafyamız, etrafımız ateş çemberi ama önümüzde basiretli bir liderimiz var. Aklı selimle istişari hareket eden, zalimlerin korkulu rüyası olan bir liderimiz var. Mazlumların ağabeyi olan bir liderimiz var. Sakarya 31 Mart'ta liderinin arkasında mısın? Sakarya, 31 Mart'ta sandıklarda rekorlar kıracak mısın? Dünya titreyecek mi Sakarya? Zalimler bir kere daha önünde eğilecek mi Sakarya? Sakarya, bugüne kadar sizden aldığı yetkiyi, sizlerin hizmetine kullandı. Yollarımızı, barajlarımızı yaptı, ekonomi büyüdü, istikrar sağlandı. Güçten, dünyanın kendi güçlü dediklerinden korkmuyor, onların işbirlikçilerinden korkmuyor. Zillet ittifakından, illet ittifakından korkmuyor. Teröristlerle iş birliği yapanlardan korkmuyor. Onlara en güzel dersi 31 Mart'ta vereceksin, AK belediyeciliği iktidara getireceksin, Cumhurbaşkanımızı da onların karşısında dimdik tutacaksın."

- "Cumhur İttifakı kapsamında yeni bir yürüyüşe başladık"

AK Parti Sakarya Milletvekili Ali İhsan Yavuz da Sakarya'nın deprem sonrasında Cumhurbaşkanının katkılarıyla yeniden ayağa kaldırarak en yaşanabilir kentler arasında üst sıralara çıkarıldığını söyledi.

Şehirde hastane, yol ve okullardan sonra ikinci üniversitenin de Cumhurbaşkanının direktifleriyle açıldığını anlatan Yavuz, yıl sonunda açılacak olan kadın doğum hastanesinin hizmete gireceğini söyledi.

Yavuz, "Anne Otel" Projesini anlatarak, "Uzak köyden gelen bir hanımefendi ablamız, bir bacımız, çocuğu kuvözdeyse dönüp gidemez, otele de gidemez, oradan ayrılmaz, tam kuvözün başında anne otel inşa edildi." dedi.

AK Parti döneminin en önemli icraatının Cumhurbaşkanlığı sistemine geçiş olduğunu vurgulayan Yavuz, "Şimdi de yine MHP ile kurduğumuz Cumhur İttifakı kapsamında yeni bir yürüyüşe başladık. Neden? Kurulan tuzakları boşa çıkartmak için. O zillet ittifakına bir bakın terör örgütü ile bir türlü mesafe koymamış partilerle yürüyen CHP ye 'İP'e ders vermeye hazır mısınız?"

 

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 19 Mart 2019 Salı 15:51
  1. Sakarya
  2. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Eski günleri yad ettiler
    1. Eski günleri yad ettiler
    2. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'nin..
    3. Çanakkale Zaferi’nin Türk..
    4. Erdoğan: "Türkiye, dünyanın bir..
    5. İŞKUR Genel Müdürü Uzunkaya: "2,5..
    6. Erdoğan: "Bu millet eğer birbirine..
    7. Gana'da kaybolan Filistinli için..
    8. TÜSİAD ve ÇİTAM "Çin Yeni Yıl" yemeği..
    9. Kurtulmuş; "Türkiye ne zaman yükselse..
    10. Rusya'dan ABD'ye gözdağı: Yüzde 74..
    11. "Doğu'ya Güneydoğu'ya hiçbir hükümet..
    12. "Sağlıkta birçok gelişmiş ülkeden çok..
    13. Mahalle maçları geri dönüyor
    14. Erdoğan: "CHP'ye gönül veren..
    15. Ertuğrul Bey'i derinden etkileyen olay
    16. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bize 'Boğaz'ın..
    17. 5 gündür savunma yapan Ergenekon..
    18. AK Parti’li vekil annesinin cenaze..
    19. İstanbul Üniversitesi öğretim..
    20. İzmir'de dolandırıcılık iddiası
    21. AK Parti'nin Kocaeli mitingi
    22. Vali Günaydın “Muhtarlarımız..
    23. Kahramanmaraş'ta "Milli İdare Meydanı"..
    24. "Hamas İsrail'in kışkırtmaları..
    25. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'ye..
    26. Türk sinemasının unutulmaz müzikleri..
    27. Hüseyin Avni Sipahi 18 Mart zaferini..
    28. Hırsızlık zanlıları tutuklandı
    29. Kayseri'de elektrik akımına kapılan..
    30. "Cumhur İttifakı, büyük Türkiye..
    ABD S-400 üzerinden yine küstahlaştı: İsrail ile araları kötü ve birçok sorun var
    ABD S-400 üzerinden yine küstahlaştı: İsrail ile araları kötü ve birçok sorun var
    44 polisi şehit eden darbeci pilottan skandal savunma! "Uyuyordum"
    44 polisi şehit eden darbeci pilottan skandal savunma! "Uyuyordum"
    Azerbaycan'dan Ermenistan'a sert mesaj: Topraklarımızı terk edin
    Azerbaycan'dan Ermenistan'a sert mesaj: Topraklarımızı terk edin
    Hollanda'da art arda saldırılar! Ölü ve yaralılar var
    Hollanda'da art arda saldırılar! Ölü ve yaralılar var
    Sürücüler dikkat! 3 ay aradan sonra yeniden devreye giriyor
    Sürücüler dikkat! 3 ay aradan sonra yeniden devreye giriyor

    Günün Karikatürü

    19 Mart 2019
    Boeing 737 Max ile ilgili dünyayı sarsan iddia!
    Boeing 737 Max ile ilgili dünyayı sarsan iddia!
    Yoğun güvenlik önlemi alındı... Cenaze törenine özel izinle katıldı
    Yoğun güvenlik önlemi alındı... Cenaze törenine özel izinle katıldı