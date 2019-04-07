Bakan Turhan: Dünyanın en büyük taşınma işlemini başardık

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit TurhanCNN TÜRK'te 'Hakan Çelik ile Hafta Sonu' programında açıklamalarda bulunuyor.

Bakan Turhan'ın açıklamalarından satır başları şöyle;

Dünya havacılık tarihinin en büyük taşınmasını gerçekleştirdik diyebiliriz. Saat 10.00 itibarıyla yüzde 97'si tamamlandı. 20 yıl boyunca İstanbul Havalimanı'na kara yolu ulaşımında bir sıkıntı olmayacak.

Metro hattı çalışması

Gayrettepe-İstanbul Havalimanı metro hattı 2020 yılı ilk yarısında sistemini hizmete alacağız. Toplamda 32 kilometre uzunluğunda bir metro hattı seyahat süresi de yarım saatten az olacak.

"Gecikme ve rötar olmayacak"

Gecikme ve rötar sorunu, sorunun kaynağıyla da alakalı. İstanbul Havalimanı'nın kapasite şartları sebebiyle herhangi bir rötar yaşanmayacak. İstanbul Havalimanı yüksek kapasiteli bir alt yapıya sahip. Eski havalimanımızdaki saatlik iniş-kalkış kapasitesi 70'ti burada şuandaki kapasite 80. Önümüzdeki yıl üçüncü pisti açtığımızda saatlik kapasite 120'ye çıkacak. Pisti gelecek yıl mart ayında açmayı hedefliyoruz.

Havalimanına ulaşım

İstanbul Havalimanı'ndan faydalanacak yolcular için evi ile uçağa biniş süresinde yolcularımız devamlı bilgilendirilecek. İGA tarafından bilgilendirilecek. Siz örneğin Taksim'de oturuyorsunuz. Taksim'den havalimanına kaç saatte ulaşabileceğiniz bilgilendirilecek. Bizim ulaşımla ilgili yol kapasitelerinden bahsederken izleyicilerimizin bilgi edinmek istedikleri araçlar konusunda da bilgilendirmemiz gerekiyor. Havaist, İstanbul'da 20 noktadan havalimanına 2300 adet sorti yapacak. 90 bin kişiyi günde taşıyabilecek. İETT otobüsleri de belirli merkezlerden yeni havalimanına toplu taşıma hizmeti yapacak.