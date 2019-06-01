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Bakan Turhan: “Bu coğrafyada büyük devlet olmanın bedeli var”

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, “Bu coğrafyada büyük devlet olmanın bedeli var.

01 Haziran 2019 Cumartesi 21:56
Bakan Turhan: “Bu coğrafyada büyük devlet olmanın bedeli var”

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, “Bu coğrafyada büyük devlet olmanın bedeli var. Şehitlerimizde olacak. Bugüne kadar bu topraklara sahip olmak bu topraklarda hüküm sürmek için yüzbinlerce şehit verdik. Gerekirse yine vereceğiz. Ama biz bu topraklarda başkalarının tahakkümü altında olmayacağız. Bayrağımızı indirmeyeceğiz. Ezanlarımızı susturmayacağız” dedi.


Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Trabzon Büyükşehir Belediyesi tarafından organize edilen iftar programında vatandaşlarla bir araya geldi. İftar organizasyona Bakan Turhan’ın yanı sıra Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu ve Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç katıldı. Burada bir konuşma yapan Bakan Turhan, Zigana Tüneli’nin bittiğinde Türkiye’nin en uçun çift tüplü tüneli olacağını belirterek, “Trabzon’dan Gümüşhane’ye 45 dakikada gidebileceksiniz. Bu çok önemli bir fırsat. Buradan Erzurum’a 3 saatte gideceksiniz. Erzincan’a 2 saatte gideceksiniz. Bayburt’a 1 saatte gideceksiniz. Bu bölgede yaşayan insanların hem ticari ilişkileri hem turizm ilişkileri için önemlidir. Bu bölgenin büyükşehiri olan Trabzon’umuzdaki eğitim, sağlık, kültür ve diğer sosyal hizmetlerinden her türlü faydalanma fırsatı olacak. Komşu illerimize ve bölgenin diğer illerine ulaşımda önemli kolaylıklar sağlamış olacağız” şeklinde konuştu.



“Dünyada lider ülke olacağız”


Türkiye’nin dünyada lider ülke olacağının altını çizen Bakan Turhan, “Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde başlayan hizmet siyaseti bu ülkede inşallah yine devam edecek. Ülkemiz büyüyor, gelişiyor ve ticareti artıyor, gücü artıyor. Bölgesinde güçlü kural koyan, karar veren bir ülke haline geliyor. Bu geçmişte böyle değildi. Biz bazı müttefik diye adlandırdığımız devletlerin politikalarına uygun hareket etmekteydik. Onlara ekonomik, teknik, güvenlik, savunma açısından bağlıydık. Şimdi hamd olsun ülkemizde kullandığımız güvenlik malzemelerin, silahlarımızın yüzde 70’ini kendimiz üretiyoruz. Bunları gerektiğinde de diğer ülkelere ihraç ediyoruz. Bu bizim iktidarımız döneminde araştırma, geliştirme çalışmalarına verdiğimiz önem ve destek sonucu oluştu. Ekonomimiz gittikçe büyüyor. İnşallah 2023 hedeflerimiz, 2053 hedeflerimiz ve 2071 hedeflerimizde bulunduğumuz coğrafyada, dünyada lider ülke olacağız. Dünyanın mazlumlarının beklediği şefkati, merhameti bizde onlara inşallah hep birlikte sunacağız. Atalarımızdan biz böyle gördü. Bugün bizden medet umuyorlar. Onların dualarıyla biz bize yapılan her türlü tehdidi saldırıyı savuşturuyoruz” diye konuştu.



“Bu topraklarda başkalarının tahakkümü altında olmayacağız”


Türkiye’de siyasi ve ekonomik istikrarın devam edeceğini dile getiren Bakan Turhan, “Güneydoğu’da Pençe harekatı devam ediyor. Teröristleri bir bir bulundukları yuvalarından bertaraf ediyoruz. Tabii ki şehitlerimizde oluyor. 3 şehidimiz var. Allah’tan onlara rahmet diliyorum. Yakınları sabrı cemil diliyorum. Bu coğrafyada büyük devlet olmanın bedeli var. Şehitlerimizde olacak. Bugüne kadar bu topraklara sahip olmak bu topraklarda hüküm sürmek için yüzbinlerce şehit verdik. Gerekirse yine vereceğiz. Ama biz bu topraklarda başkalarının tahakkümü altında olmayacağız. Bayrağımızı indirmeyeceğiz. Ezanlarımızı susturmayacağız. Bu ülkede siyasi ve ekonomik istikrar devam edecek. Türkiye büyüyecek, güçlü devlet olacak. Zaman zaman içimizdeki nifak güçleri ve bizim düşmanlarımızla siyaset adına da olsa işbirliği yaparak bu istikrarı bozmak isteyen odaklar var. Benim milleti basiretlidir, ferasetlidir. İnşallah bunlara aldanmayacak.Bizim insanımız tarihte yaşadığı tecrübelerle birlikte bizi bölmek isteyenlere, bizi yıpratmak isteyenlere, bize tekrar diz çöküp bize dayatma yapmak isteyenlere artık fırsat vermeyecek” ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 01 Haziran 2019 Cumartesi 21:56
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