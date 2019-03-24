0553 313 94 23

Bakan Turhan: “Bilim, teknik, teknoloji çok hızlı gelişiyor buna ayak uydurmamız lazım”

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Trabzon’da bürokrat ve sivil toplum örgütleri ile bir araya geldiği toplantıda, "Bilim, teknik, teknoloji çok hızlı gelişiyor.

24 Mart 2019 Pazar 13:54
Bakan Turhan: “Bilim, teknik, teknoloji çok hızlı gelişiyor buna ayak uydurmamız lazım”

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Trabzon’da bürokrat ve sivil toplum örgütleri ile bir araya geldiği toplantıda, "Bilim, teknik, teknoloji çok hızlı gelişiyor. Hayatımız çok hızlı değişiyor, buna ayak uydurmamız lazım" dedi.


Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Trabzon Valiliği tarafından organize edilen, kamu kurum ve kuruluşları temsilcileri ile sivil toplum örgütlerinin yer aldığı toplantıya katıldı. Bakan Turhan, burada yaptığı konuşmada hızla gelişen bilim ve teknolojiye mutlaka ayak uydurmamız gerektiğini vurgulayarak, “Bürokrasi dediğimiz hantal oligarşi, bürokrasi dediğimiz çarkları artık yırtmamız gerekiyor. Yeni Türkiye devletinde bunlar bir kenara itilmiştir. Maksat iş yapmak iş üretmek ise mevzuatı tabii ki usulüne uygun olarak kullanarak işlerimizi yürütmemiz lazım. Onu yaparsam şu olur, bunu yaparsam bu olur dediğiniz zaman bahane mazeret üretmek çok kolaydır. Bu da yetmez ben bu işi daha iyi daha hızlı daha etkin daha verimli yapabilmek için gerekirse mevzuatları da değiştiririz. İşimizi engelleyen bir kanun varsa kanun da değişir. Bu son dönemde özellikle icrayı konularda yüzlerce mevzuat oluşturuldu. Dünya çabuk dönüyor biz geldik gidiyoruz. Yakın tarihimize baktığımızda 20. yüzyılın başından 20. yüzyılın sonuna kadar insan hayatını eviren, çeviren, değiştiren şartlar artık 10 yıldan daha çok kısazamanda oluşur. Bilim, teknik, teknoloji çok hızlı gelişiyor. Hayatımız çok hızlı değişiyor buna ayak uydurmamız lazım. Burada öne çıkan konu inovasyon, fikir, düşünce, bilim, teknik, teknoloji. Bu konularda hocalarımıza çok önemli görevler düşüyor onlar üretecekler sanayi ile iş birliği yapacaklar biz de bu yarıştan kopmayacağız” dedi.



5 G geliyor


Bakan Turhan, Türkiye’nin 2020 yılında 5 G’ye geçeceğini vurgulayarak, “Dünya önümüzdeki birkaç yıl içerisinde çok büyük teknolojik devrimlerle karşı karşıya. Biz ülkemizde şu anda 4.5 G teknolojisini kullanıyoruz. İnşallah 2020 onun gayreti çalışması içerisindeyiz 5 G geliyor. Bu 5 G’nin teorik uzmanı ODTÜ’lü bir mühendis hocamız” diye konuştu.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 24 Mart 2019 Pazar 13:54
  1. bilim

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kayseri İkinci Amatör Küme U-19 Ligi B Grubu
    1. Kayseri İkinci Amatör Küme U-19 Ligi B..
    2. Başkan Karabacak 15 yıllık projelerini..
    3. Çevik kardeşler Avrupa Şampiyonasına..
    4. Kayseri İkinci Amatör Küme U-19 Ligi C..
    5. Bayburtlu taraftarlar Diyarbakır’da..
    6. Depremde zarar gören minareyi itfaiye..
    7. Boyacıyla sokak kedisinin dostluğu..
    8. Şanlıurfa'da korkunç olay! Başlarından..
    9. Antalya’da polisleri bıçakla yaralayan..
    10. Muhsin Yazıcıoğlu ve arkadaşları anıldı
    11. Başkan Çerçi esnafı ziyaret etti..
    12. Maltepe'de trafik kazası: 8 yaralı
    13. İran'da "ülke lideri halk tarafından..
    14. Bilecik’te otomobil takla attı: 2..
    15. Emekliler Bowlingde stres attı
    16. Emeklilere, konut için başvurular..
    17. Ulgar, Posof hedeflerine emin..
    18. TİKA'dan Arjantin'de eğitime destek
    19. Mavibahçe’de köy pazarı
    20. Murat Aydın: “Beykoz aklınızın..
    Devletten aldığı emekli maaşıyla Türkiye'ye akıl vermişti! Tepkiler dinmiyor
    Devletten aldığı emekli maaşıyla Türkiye'ye akıl vermişti! Tepkiler dinmiyor
    Hindistan'la savaşın eşiğine gelen Pakistan: Bizi dünyada alt edecek hiçbir güç yok
    Hindistan'la savaşın eşiğine gelen Pakistan: Bizi dünyada alt edecek hiçbir güç yok
    Bahçeli tepki gösterdi: Bu çok yanlış!
    Bahçeli tepki gösterdi: Bu çok yanlış!
    Bahçeli yerel seçim sonuçları için tahminini açıkladı
    Bahçeli yerel seçim sonuçları için tahminini açıkladı
    Bahçeli canlı yayında açıkladı! "Mesut Yılmaz TBMM'de beni ziyaret etti ve..."
    Bahçeli canlı yayında açıkladı! "Mesut Yılmaz TBMM'de beni ziyaret etti ve..."

    Günün Karikatürü

    24 Mart 2019
    Emekliye ek gösterge zammı! İkramiye de artacak
    Emekliye ek gösterge zammı! İkramiye de artacak
    Son 10 yılda yapılana bak! Heykel belediyeciliği işbaşında
    Son 10 yılda yapılana bak! Heykel belediyeciliği işbaşında