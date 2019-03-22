Bakan Turhan, AA Editör Masası'na konuk oldu

ANKARA (AA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, "Yatırımlarımızla Avrupa'dan gelen bir araç otoyoldan çıkmadan, şehir trafiğine girmeden Şanlıurfa'ya, Cilvegözü'ne kadar gidebilecek." dedi.

Turhan, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'nda gündeme ilişkin soruları yanıtladı, değerlendirmelerde bulundu.

Bakanlık olarak planladıkları projeleri zamanında hizmete açmak için programlarını yaptıklarını belirten Turhan, "Projelerimizde şu an bir durgunluk yok. Biz bugüne kadar yatırımlarımızı ağırlıklı olarak ülkemizin acil ulaşım ihtiyaçlarını gidermek, hizmetleri bir an önce gerçekleştirmek için ülkenin tüm sathında kara ve demir yolu altyapısını iyileştirerek yaptık." diye konuştu.

Turhan, Türkiye'deki ulusal ve uluslararası ulaşım hareketinin ağırlıklı olarak doğu-batı koridoru üzerinde gerçekleştiğine işaret ederek, bu koridor üzerinde bulunan Cumhuriyet tarihinde yapılmış ve atıl kalmış demir yollarının da tamamını iyileştirdiklerini söyledi.

- "Demir yolu altyapısının yüzde 45'i elektrikli ve sinyalli"

Demir yollarının kapasitesinin daha da artırılması için elektrik, sinyalizasyon ve iletişim altyapısını tesis ederek daha güvenli ve konforlu hale getirdiklerini anlatan Turhan, şöyle devam etti:

"Demir yolu ulaşımında konvansiyonel sistemde sinyalizasyonunuz, elektrifikasyonunuz, iletişim sisteminiz yoksa taşıyıcı tren setleri bir istasyona vardığında arkadaki tren hareket edebiliyor. Yaptığımız bu haberleşme sistemiyle trenler birbiriyle iletişim sağlayabilecek ve takip edebilecek. Bu, güvenlik için önemli. Kazalardan sonra "sinyalsiz hattı açtınız, işlettiniz" diye eleştirilere maruz kalıyoruz. Ülkemizdeki demir yolu altyapısının yüzde 45'i elektrikli ve sinyalli. Altyapıyı yaptık, rayları değiştirdik, balansları, traversleri iyileştirdik, güçlendirdik."

Ulaşımda miktar-mesafe ilişkisinin önemine dikkati çeken Turhan, "Ülkemiz büyüdü, gelişti, mal ve insan hareketi arttı. Ülkemizdeki yolculuk hareketleri 3'e, yük hareketi de 3,5'e katlandı. Bu, ülkemizin ekonomik olarak büyüdüğünü de gösteriyor." ifadesini kullandı.

- "Demir yollarına ağırlık verilecek"

Turhan, yeni dönemde demir yollarına daha fazla ağırlık vereceklerini belirterek, şunları söyledi:

"Demir yollarımızın kapasitesini artıracağız. Demir yolu, ulaşım maliyetleri girdisi açısından, bir malın dünya piyasasında rekabet edebilmesinde kara yoluna göre 3 kat daha ucuz olabiliyor. Bu çok önemli bir konu. Önceden miktar-mesafe ilişkisinden dolayı bir mal ve hizmette ulaşım maliyetleri girdisi, 2000'li yıllarda yaptığımız hesaplara göre yüzde 15'e yakındı. Biz bölünmüş yolları yaptık, yollarımızı iyileştirdik, standartları yükselttik ve bunu yüzde 10'lara çektik."

Son 17 yılda 537 milyar liralık yatırım yaptıklarını, yatırımların 139 milyar liralık kısmını yap-işlet-devret modeliyle gerçekleştirdiklerini aktaran Turhan, bunların ülkedeki yatırım ortamının iyileştirilmesi ve daha güvenli hale getirilmesiyle hayata geçirildiğini dile getirdi.

Turhan, Türkiye'ye hem sermaye çektiklerine hem de ihtiyaç duyulan projelerin hayata geçirildiğine işaret ederek, "İstanbul Havalimanı 10 milyar dolarlık tesis. Bunda kamu kaynağı harcamadık ve işletmeye açıldı. İşletmeci bize her yıl 822 milyon avro kira ödeyecek. Bunlar AK Parti'nin ülkede oluşturduğu siyasi ve ekonomik istikrarın sonucudur." değerlendirmesinde bulundu.

- "Yüksek standartlı yollar Türkiye'nin tercih edilmesini sağlıyor""

Yap-işlet-devret projelerine örnekler veren Turhan, şöyle konuştu:

"Kuzey Marmara Otoyolu'nun Avrupa tarafını Çatalca'ya kadar, Anadolu tarafını da İzmit-Dilovası'na kadar hizmete açtık. Bunlar yap-işlet-devret projeleri. İstanbul-İzmir Otoyolu'nun kritik noktaları olan Akhisar ve Balıkesir geçişlerini trafiğe açtık. Bu proje de 10 milyar dolarlık bir proje. Önceki yıllarda Osmangazi Köprüsü'nün Bursa, Manisa geçişlerini, İzmir-Kemalpaşa hattını hizmete açmıştık, kalan 190 kilometrelik Bursa ile Balıkesir arasındaki kesimle Balıkesir-Savaştepe-Akhisar hattındaki şehir geçişlerinin dışında kalan kesimlerini 6 ay sonra açacağız. Yine İzmir-Çandarlı Otoyolu'nu yap-işlet-devret modeliyle yapıyoruz, hizmete açacağız. Ankara-Niğde Otoyolu'nda hedefimiz, bu yılın sonu itibarıyla Kulu Kavşağı'na kadar olan kesimi tamamlamak ve ardından Gölbaşı geçişindeki sıkıntıyı da rahatlatarak 2020'nin sonunda bu hattı tamamlamak. Yatırımlarımızla Avrupa'dan gelen bir araç otoyoldan çıkmadan, şehir trafiğine girmeden Şanlıurfa'ya, Cilvegözü'ne kadar gidebilecek."

Yüksek standartlı yolların uluslararası ticarette Türkiye'nin tercih edilmesini sağladığını ifade eden Turhan, "Dünyanın en büyük köprüsü olan Çanakkale Köprüsü'nü yapıyoruz. Çanakkale Köprüsü, 2022'de dünyanın bir numaralı köprüsü olarak hizmet vermeye başlayacak." dedi.

Turhan, Çanakkale Köprüsü'nün hem Marmara Denizi'nin çevre yolunu tamamlayacağını hem de Ege ve Akdeniz bölgelerinde üretilen malların Avrupa'ya hızlı bir şekilde ulaştırılmasında önemli bir güzergah olacağını dile getirdi.

- "Demir yolu, Pekin-Londra hattında ulaşım aksı olacak"

Yatırımların devam edeceğini vurgulayan Turhan, "Yatırımlarımız bundan sonra ağırlıklı olarak yaptığımız yolların üstyapısının iyileştirilmesine, yollarımızın yap-işlet-devret yöntemiyle yapılmasına, demir yollarımızın kapasitesinin artırılmasına yönelik olacak." dedi.

Turhan, demir yolunun Pekin-Londra hattında bir ulaşım aksı ve omurgası olacağına işaret ederek, "Avrupa Birliği hibe kredilerinden aldığımız parayla bir ay önce ihalesini yaptığımız İstanbul-Kapıkule Hızlı Tren Projesi'nin temelini 3 Mayıs'ta atacağız." bilgisini paylaştı.

Bakanlığın şehir içi ulaşıma yönelik çalışmalarına da değinen Turhan, trafiğin yer altına alınması ve raylı sistemlerin yaygınlaştırılması gibi altyapı çalışmalarına devam edeceklerini bildirdi.

- "Kentler arası ayrım yapıldığı" iddiasına yanıt

Turhan, şehir içi altyapı çalışmalarında "kentler arasında ayrım yapıldığı" yönündeki eleştirilere tepki gösterirken şunları kaydetti:

"Seçimde bana oy vermiş, vermemiş, belediye farklı partiden olmuş diye bakmadık. Buna en güzel örnek EGERAY Projemiz. İzmir'in ulaşım altyapısında çok önemli bir hizmet ifa eden EGERAY Projemizi biz yaptık, belediye ile ortak kurduğumuz bir şirketle işletiyoruz, altyapımızı ortak kullandırıyoruz. Projelerimizden biri de bunun Buca'ya kadar ulaştırılması, devamını da yapacağız. İzmir'de seçimi alsak da almasak da yapacağız, programımızda var. Böyle bir konu AK Parti iktidarlarında hiçbir zaman söz konusu olmamıştır. Özellikle ulaşımla ilgili en çok yatırımı, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerine yaptık. 'Bunlar bize oy vermedi' diye düşünmedik. Orası benim vatanım, toprağım, ne olursa olsun benim vatandaşım."

(Sürecek)