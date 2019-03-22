Bakan Turhan, AA Editör Masası'na konuk oldu

ANKARA (AA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, milletin yerel seçimlere yönelik tercihini yaparken kimin ülkenin bekasını, geleceğini düşündüğüne baktığını belirterek, "Bu çok önemli bir kriter. Ben umutluyum. Bu seçim sadece yerel yöneticilerin belirleneceği bir seçim değil." dedi.

Turhan, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'nda gündeme ilişkin soruları yanıtladı, değerlendirmelerde bulundu.

31 Mart yerel seçimlerine ilişkin sorular üzerine Turhan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın itibarı, milletin gönlünde sevgisi olduğunu ve mitinglerde meydanların dolduğunu söyledi.

Özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki mitinglerde insanların devletine, milletine duyduğu güveni camlara bayrak asarak gösterdiğini belirten Turhan, "Geçmişte insanlar bizim konvoyumuza bakmaktan çekiniyorlardı, şimdi öyle değil. Bu çok önemli." dedi.

Batı bölgelerinde insanların duygularını karşı tarafa hissettirmesinin daha belirgin olduğunu dile getiren Turhan, bunda son günlerde Türkiye'ye karşı yurt içi ve dışındaki bazı odakların eylemlerinin, verdiği mesajların etkisi bulunduğunu ifade etti. Turhan, "Özellikle ezan hadisesi milletimizi bilemiş." diye konuştu.

Zaman zaman saldırılar olsa da ülke ekonomisinin güçlü olduğunu vurgulayan Turhan, "Milletimiz, geleceğe ilişkin olarak bu ülke üzerinde gerçekten kim aklıselimle hareket ediyor, kim ülkesinin bekasını, geleceğini, bağımsızlığını her şeyden önce onurunu, şahsiyetini, kişiliğini koruyor, buna bakıyor. Bu çok önemli bir kriter. (Seçim sonuçları) Ben umutluyum. Bu seçim sadece yerel yöneticilerin belirleneceği bir seçim değil." değerlendirmesinde bulundu.

Turhan, milletin; ülkenin, milletin layık olduğu yere sancağı kimin dikeceğine baktığını belirterek, "Her şey maddiyat da değil. Bizim insanımızın tarih boyunca böyle yaklaşımı vardır, buna kamu vicdanı diyoruz. İnşallah 31 Mart seçimlerinden sonra ülkemiz, milletimiz, özellikle yerel yönetimlerde kendisine hizmet edecek deneyimli, becerikli, liyakatli, kendine layık olan kişilerin tercihini yapacaktır ve buna herkes saygı duyacaktır, kim olursa olsun ama ülkenin bekasıyla ilgili kararı da bu seçimde kararını verirken önemli bir kriter olacaktır." ifadesini kullandı.

- Seçim güvenliği önlemleri

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, seçim güvenliğine yönelik sorular üzerine, seçimde kullanılacak matbu malzemelerin yerlerine ulaştırılmasının PTT tarafından yapıldığına işaret ederek, bununla ilgili diğer kargo işlemlerinden tecrit edilmiş bir süreç izlendiğini, tutanakların gideceği yerlere özel bir kurye ile teslim edildiğini söyledi.

Seçim sonuçlarının vatandaşlara zamanında ve doğru ulaşmasının önemine işaret eden Turhan, "Günümüzde haberleşme elektronik sistemler üzerinden yapılıyor. Bu sistemlerin hızlı ve çabuk olmasının yanında bazı tehditler de söz konusu. Siber saldırılara karşı da bakanlık olarak Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezini (USOM) kurduk. Bu sadece seçim amaçlı kurulmadı. Başarıyla işletiyoruz. Bugüne kadar da yüzbinlerce saldırıyı önlemiş olduk." dedi.

Turhan, USOM ve bunun yanında siber olaylara müdahale ekiplerinde bin 300'e yakın kişinin sürekli görev yaptığını bildirdi.

- "Siber saldırılara karşı tedbir alındı"

Seçimlere yönelik siber saldırıları engellemek için gerekli tedbirleri aldıklarını ve seçime hazır olduklarını belirten Turhan, şunları kaydetti:

"Vatandaşın doğru bilgilendirilmesi, 'seçim sonuç anarşisinin' sokaklarda oluşmaması için zamanında, doğru haber alınmasına yönelik, özellikle Türkiye'de bir haber kaynağı olarak en güvenilir ve herkese en yaygın teşkilatıyla sonuçları ileten Anadolu Ajansı başta olmak üzere diğer ajanslara, haber kanallarına yapılabilecek siber saldırıları engellemek için gerekli tedbirleri USOM'da alıyoruz. Gerçi Anadolu Ajansı da kendi tedbirlerini almış."

(Sürecek)