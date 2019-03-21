Bakan Turhan, AA Editör Masası'na konuk olacak
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, yarın Anadolu Ajansı Editör Masası'nda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunacak21 Mart 2019 Perşembe 15:10
ANKARA (AA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, yarın Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk olacak.
Turhan, yarın saat 09.30'da başlayacak AA Editör Masası toplantısında, gündeme ilişkin soruları yanıtlayacak ve değerlendirmelerde bulunacak.
Bakan Turhan'ın açıklamaları, AA'nın internet sitesi (www.aa.com.tr) ile AA Finans'tan (www.aafinans.com) yayımlanacak, Twitter hesabından da (@anadoluajansi) anlık takip edilebilecek.
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