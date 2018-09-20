Bakan test etti...Kamuya araç alım ve kiralamada kullanılacak
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, gazetelerin Ankara temsilcileriyle bir araya geldi. Bakan Dönmez, yüzde 100 elektrikle çalışan aracı denedi.20 Eylül 2018 Perşembe 09:00
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, görüşmenin ardında Bakanlık kampüste deneme amacıyla iç hizmetlerde kullanılan elektrikli aracı tanıttı. Bakan Dönmez, Bakanlık araç alım ve kiralamada 2021’den itibaren Türkiye’de üretilen elektrikli ve hibrit araçlarla sağlanmaya başlayacağını kaydetti.
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