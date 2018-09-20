Bakan test etti...Kamuya araç alım ve kiralamada kullanılacak

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, görüşmenin ardında Bakanlık kampüste deneme amacıyla iç hizmetlerde kullanılan elektrikli aracı tanıttı. Bakan Dönmez, Bakanlık araç alım ve kiralamada 2021’den itibaren Türkiye’de üretilen elektrikli ve hibrit araçlarla sağlanmaya başlayacağını kaydetti.