Bakan Ersoy tarih verdi! Temeli şubat ayında atılacak
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Taksim'deki Atatürk Kültür Merkezi (AKM) binası ile ilgili önemli bilgiler verdi. Bakan Ersoy, ihalenin Kasım ayı içinde tamamlanacağını belirterek "Şubat ayından sonra 2 yıl içinde de Atatürk Kültür Merkezi'ni hizmete almayı planlıyoruz" dedi01 Kasım 2018 Perşembe 09:57
Anadolu Ajansı'na konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Bakan Ersoy şunları kaydetti:
(İstanbul'daki yeni AKM) 9 Kasım'da ihale gündemi açıklanıyor, ihale başlangıcı yapılıyor. Kasım ayı içinde ihalesini tamamlıyoruz. Aralık ayı içinde ihaleyi kazanan firmayla sözleşme aşaması bitmiş olacak."
Temeli şubat ayında atılacak
Ocak ayı itibariyle yer teslimi ve devirleri tamamlanmış olacak. Allah'ın izniyle şubat ayında da temelini atıp inşaatına başlayacağız. 2 yıl gibi kısa bir hedef koyuyoruz. Şubat ayından sonra 2 yıl içinde de Atatürk Kültür Merkezi'ni hizmete almayı planlıyoruz.
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