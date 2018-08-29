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Bakan talimatı verdi... Ankara'daki şarbon vakasıyla ilgili inceleme başlatıldı

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde yaşanan şarbon vakasıyla ilgili olarak inceleme başlatılması talimatı verdi.

29 Ağustos 2018 Çarşamba 07:05
Bakan talimatı verdi... Ankara'daki şarbon vakasıyla ilgili inceleme başlatıldı

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Et ve Süt Kurumu tarafından ithal  edilerek Ahiboz beldesinde faaliyet gösteren özel sektöre ait bir işletmeye  getirilen kesimlik büyükbaş hayvanlarda, laboratuvarlarda yapılan analizler  sonucu şarbon hastalığı tespit edildi.

Şarbon tespit edilmesinin ardından Gölbaşı Tarım ve Orman İlçe  Müdürlüğü ekipleri gözetiminde, söz konusu hayvan etleri imha edilerek kesimhane  için karantina kararı alındı ve tüm giriş çıkışlar yasaklandı. Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, şarbon hastalığının tespit edilmesi  üzerine konuyla ilgili Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı müfettişlerince inceleme  başlatılması talimatını verdi.

Konunun hassasiyetle takip edildiği ve hastalığın başka hayvanlara  bulaşmaması için gerekli tedbirlerin alınarak uygulandığı vurgulanan açıklamada,  vatandaşların ve bölgedeki çiftçilerin endişe edeceği bir durum söz konusu  olmadığı kaydedildi.

Haber Tarihi: 29 Ağustos 2018 Çarşamba 07:05
  1. Ankara
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