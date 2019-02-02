Milli Eğitim Bakanı talimat verdi! Kontenjan arttı

Milli Eğitim Bakanlığı'nca (MEB), şubatta ataması yapılacak engelli öğretmen sayısı 750'ye çıkarıldı.

02 Şubat 2019 Cumartesi 06:11
Milli Eğitim Bakanı talimat verdi! Kontenjan arttı

Milli Eğitim Bakanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Milli Eğitim  Bakanı Ziya Selçuk'un talimatı ile ataması yapılacak engelli öğretmenkontenjanı 750'ye çıkarıldı.

Kontenjan artırıldığından bugün yapılacak atamalar, 5 Şubat'a ertelendi.

Bakanlık tarafından, şubat ayında 500 engelli öğretmenin atanacağı  duyurulmuştu.

 

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