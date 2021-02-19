Bakan Süleyman Soylu'dan önemli açıklamalar
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıklamalarda bulunuyor.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gara'daki PKK katliamına ilişkin açıklamalarda bulunuyor...
Ayrıntılar geliyor...
Özlem Zengin, Kılıçdaroğlu'nun Gara açıklamasının hukuki boyutunu değerlendirdi: 'Suçluyu saklamaya yönelik ifadeler'
Hadi Özışık tarafından beddualarla hedef alınmıştı: Ayasofya Camisi Baş İmamı beddualara dua ile cevap verdi
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıklamalarda bulunuyor.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gara'daki PKK katliamına ilişkin açıklamalarda bulunuyor...
Ayrıntılar geliyor...
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