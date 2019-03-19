Bakan Süleyman Soylu: Terör örgütünü söküyoruz çözüyoruz İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: (İkna edilen teröristler) Şu anda rekor üzerindeyiz. Yılbaşından bu yana 61 sadece ikna ile teslim var. Normal teslim 100'ü aştı. Yılbaşından bugüne kadar terör örgütünü söküyoruz çözüyoruz, sökmeye çözmeye de devam ediyor

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: (İkna edilen teröristler) Şu anda rekor üzerindeyiz. Yılbaşından bu yana 61 sadece ikna ile teslim var. Normal teslim 100'ü aştı. Yılbaşından bugüne kadar terör örgütünü söküyoruz çözüyoruz, sökmeye çözmeye de devam ediyor

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