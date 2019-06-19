Bakan Süleyman Soylu: "Selde hayatını kaybedenlerin sayısı 4’e yükseldi" Trabzon’un Araklı ilçesi Çamlıktepe mahallesinde dün meydana gelen 3 kişinin ölümü, 7 kişinin kaybolması, 4 kişinin de yaralanması ile sonuçlanan selin ardından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli afet bölgesine gelerek incelemelerde bulundu.

Trabzon’un Araklı ilçesi Çamlıktepe mahallesinde dün meydana gelen 3 kişinin ölümü, 7 kişinin kaybolması, 4 kişinin de yaralanması ile sonuçlanan selin ardından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli afet bölgesine gelerek incelemelerde bulundu.

Çamlıktepe’de bir açıklama yapan Bakan Süleyman Soylu, selde hayatını kaybedenlerin sayısının 4’e yükseldiğini, bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldığını ve 6 kişinin arama çalışmalarının ise sürdüğünü söyledi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.