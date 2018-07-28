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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan kritik ziyaret

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hatay'da idarecilere ve güvenlik güçlerine ziyaret gerçekleştirdi.

28 Temmuz 2018 Cumartesi 13:54
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan kritik ziyaret

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hatay'da idareciler ve güvenlik güçleri yetkilileriyle bir araya geldi.

Bakan Soylu, Hatay Valiliğini ziyaret ederek şeref defterini imzaladı, ardından Hatay Valiliği Abdurrahman Melek Salonu'ndaki toplantıya katıldı. 

Basına kapalı gerçekleştirilen toplantıda, Bakan Soylu'nun Afrin ve İdlib bölgesi ile Amanoslarda yürütülen faaliyetler hakkında brifing aldığı öğrenildi.

Toplantıya, Hatay Valisi Erdal Ata, Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Korgeneral Ali Çardakçı, 3. Komando Tugay Komutanı Tüğgeneral Selçuk Yavuz, Afrin Mülki İdari Amiri Şenol Bozacıoğlu, Müşteşar Yardımcısı İsmail Çataklı, Adana Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Hacı İlbaş, Afrin Genel Koordinatörü Nursal Çakıroğlu, Cinderes-Şeyh Hadid Mülki İdare Amiri Orhan Aktürk ve diğer ilgililer yer aldı.

Haber Tarihi: 28 Temmuz 2018 Cumartesi 13:54
  1. Adana
  2. Hatay Valiliğini
  3. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu

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