Bakan Süleyman Soylu açıkladı: Arkadaşlarımız onu etkisiz hale getirdi

AK Parti Fatih İlçe Başkanlığı’nda bayramlaşma töreni düzenlendi. Törene İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ak Parti Sosyal Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, Fatih Belediye Başkanı Hasan Suver ve çok sayıda partili katıldı. Programda konuşan Bakan Soylu, bayramın birinci günü Güneydoğu Anadolu’daki programlarından bahsederek, “Şırnak, Cizre, Kato ve Güneydoğu’nun birçok noktasında olmaya çalıştık. Kahramanlarımızla birlikte olduk. Binlerce metrede ülkemizin huzuru için yıllar önce PKK’nın kendi alanı olarak bilinen noktalarda ay yıldızlı bayrağımızın nazlı nazlı dalgalandığı noktalarda birlikte olduk. Hepsinin size selamları var” diye konuştu.

Ziyareti sırasında Cizre’de de çok güzel bir manzara ile karşılaştığını anlatan Soylu “Bir taraftan Dicle nehri kenarı o kadar güzel, o kadar anlamlı, hem bize Cizre’nin bıraktığı tarihi mirasa yakışır, hem doğa mirasına yakışır olmuş. Bir taraftan uzun yıllardır terör sebebiyle yapılamayan Şırnak-Cizre arasındaki 23 kilometrelik yolun nasıl yapıldığını, 1.5 saatlik yonun nasıl 20 dakikaya düştüğünü gördük” şeklinde konuştu Türkiye’nin büyümesi ve huzuru için mücadele ettiklerini vurgulayan Bakan Soylu, “Biz başarılı olduğumuz sürece elbette bu topraklarda bu milletin başarılı olmasını istemeyenler de muhakkak olacaktır. Ama bizim başarımız sadece bize ait bir başarı ve yükselme değildir. Tüm insanlığa ait bir yükselmedir. Bir taraftan etrafımızdaki coğrafyada zorda kalanlara yönelik yükselmedir. Onlara uzatılacak bir eldir. Kabe-i Muazzama'da şu anda bulunanlar ellerine yazmış oldukları ile beraber tek tek buradaki insanımıza, hükümetimize, milletimize dua etmektedirler. Bu beraberliğin şahikasıdır. Onun için ne yapmaya çalışırlarsa çalışsınlar, bazen ekonomik olarak Türkiye’nin önünü kesmeye gayret sarf ederlerse etsinler, geçmişte yapmış olduğumuz anlaşmaları engellemek için hangi psikolojik harekatları yaparlarsa yapsınlar başaramayacaklar. Çok güçlü olduğumuzun ve en nihayetinde öyle bir galibiyet elde edeceğimizi ve bu muzafferiyet ile birlikte insanlığın önünün aydınlık şeklide açılacağını söylemek isterim” ifadelerini kullandı.

KIRMIZI LİSTEDEKİNİ ETKİSİZ HALE GETİRDİLER

Terör örgütü PKK’nın sözde Karadeniz sorumlusu Türk Tarık lakaplı teröristin öldürülmesini de değinen Soylu “Uzun zamandır Karadeniz’de de terörle mücadele ediyoruz. Tunceli hattından Karadeniz'e sızma suretiyle oranın da huzurunu etkilemek istiyorlar. Ama sabır selamettir. Orada güvenlik güçlerimiz, jandarmamız, istihbarı organlarımız ciddi çalışmalar yaptılar. Kısa süre önce oranın sözde bir liderini almışlardı. Şimdi kırmızı listede, orada insanlarımızın canını yakabilmek için oralarda bulunan bir teröristi daha etkisiz hale getirdiler. Bu ülkemizin ortaya koyduğu kararlılığın en önemli emaresidir” dedi.