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Gündem Bakan Soylu'ya da hakaret etmişti! Erdal Baş, Cumhurbaşkanına hakaretten tutuklandı
Gündem

Bakan Soylu'ya da hakaret etmişti! Erdal Baş, Cumhurbaşkanına hakaretten tutuklandı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya hakaretten gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan ve diğer devlet büyüklerine de küfrettiği ortaya çıkan Erdal Baş, Cumhurbaşkanına hakaretten tutuklandı.

Yeniakit Publisher
2021-01-22 22:00:00 - 2021-01-22 22:10:25
Bakan Soylu'ya da hakaret etmişti! Erdal Baş, Cumhurbaşkanına hakaretten tutuklandı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya hakaret ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan ve serbest bırakılan şüpheli Erdal Erbaş, ‘Cumhurbaşkanına hakaret’ suçundan hakkında başlatılan soruşturma kapsamında tutuklandı.

Bakan Soylu'ya 'hakaret etti' serbest bırakıldı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya sosyal medya hesabı üzerinden hakaret ettiği için gözaltına alınan ve çıkarıldığı adli makamlarca serbest bırakılan şüpheli Erdal Erbaş'ın sosyal medya hesapların da yapılan incelemede ‘Cumhurbaşkanına hakaret’ içerikleri paylaşımları olduğu tespit edildi.

Cumhurbaşkanına hakaretten tutuklandı

Şüpheli, hakkında ‘kamu görevlisine hakaret’ suçundan soruşturma devam ederken, ‘Cumhurbaşkanına hakaret’ suçundan başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli Bakırköy Adliyesi’ne sevk edildi. Adliyede savcılığın ardından hakimliğe çıkarılan şüpheli ‘Cumhurbaşkanına hakaret’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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