Bakan Soylu'nun kabulü İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İran İçişleri Bakan Yardımcısı Hüseyin Zülfikari'yi kabul etti

ANKARA (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye Cumhuriyeti ile İran İslam Cumhuriyeti İçişleri Bakanlıkları 4. Ortak Çalışma Grubu Toplantısı kapsamında Türkiye'de bulunan İran İçişleri Bakan Yardımcısı Hüseyin Zülfikari'yi kabul etti. Esenboğa Havalimanı VIP Bakan Salonu'ndaki kabul, görüntü alınmasının ardından basına kapalı devam etti. Bakan Soylu ile Zülfikari'nin güvenlik alanında iş birliği, terör örgütleri PKK ve DEAŞ, yabancı terörist savaşçılar, düzensiz göç ve kaçakçılıkla mücadele ile sınır güvenliği konularını görüştükleri öğrenildi. Kabulde Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, İller İdaresi Genel Müdürü Ali Çelik, Göç İdaresi Genel Müdürü Abdullah Ayaz, Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Erhan Gülveren, Jandarma Genel Komutanlığı İstihbarat Başkanı Tuğgeneral Aykut Tanrıverdi de yer aldı.

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