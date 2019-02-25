0553 313 94 23

Bakan Soylu'nun kabulü

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İran İçişleri Bakan Yardımcısı Hüseyin Zülfikari'yi kabul etti

25 Şubat 2019 Pazartesi 22:36
Bakan Soylu'nun kabulü

ANKARA (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye Cumhuriyeti ile İran İslam Cumhuriyeti İçişleri Bakanlıkları 4. Ortak Çalışma Grubu Toplantısı kapsamında Türkiye'de bulunan İran İçişleri Bakan Yardımcısı Hüseyin Zülfikari'yi kabul etti.

Esenboğa Havalimanı VIP Bakan Salonu'ndaki kabul, görüntü alınmasının ardından basına kapalı devam etti.

Bakan Soylu ile Zülfikari'nin güvenlik alanında iş birliği, terör örgütleri PKK ve DEAŞ, yabancı terörist savaşçılar, düzensiz göç ve kaçakçılıkla mücadele ile sınır güvenliği konularını görüştükleri öğrenildi.

Kabulde Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, İller İdaresi Genel Müdürü Ali Çelik, Göç İdaresi Genel Müdürü Abdullah Ayaz, Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Erhan Gülveren, Jandarma Genel Komutanlığı İstihbarat Başkanı Tuğgeneral Aykut Tanrıverdi de yer aldı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 25 Şubat 2019 Pazartesi 22:36
  1. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu
  2. İran İçişleri Bakan Yardımcısı Hüseyin Zülfikari

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Venezuela askerlerine silahlı saldırı!
    1. Venezuela askerlerine silahlı saldırı!
    2. İzmir'de CHP'ye kötü haber! İtirazı..
    3. Katil Esed Tahran'da ortaya çıktı!
    4. Bakan Soylu'nun kabulü
    5. "Ayşe Opereti"nde Ege oyunları ile..
    6. Kurtulmuş, STK temsilcileriyle buluştu
    7. AK Parti Eyüpsultan Belediye Başkan..
    8. Lübnan'dan İngiltere'nin Hizbullah..
    9. Atık kerestelerden yaptıkları başkan..
    10. Sala'nın öldüğü uçak kazasının raporu..
    11. Türk kahvesi Alzheimer'ı önlüyor
    12. Yüksekova’da soğuk havalar hayatı..
    13. Edirne'de "Topuklu Kramponlar Futbol..
    14. Avrupa ülkesinde skandal karar!..
    15. Topuklu ayakkabı giymek ayağa ne kadar..
    16. Futbol: Spor Toto Süper Lig
    17. Düğünde kız ve erkek tarafı arasında..
    18. Spor Toto Süper Lig: Beşiktaş: 3-..
    19. Hakkari'de köy çocukları için konser
    20. Sürücüsü kalp krizi geçiren öğrenci..
    Gökçek'ten sert sözler: Çok sayıda devşirme adayı var
    Gökçek'ten sert sözler: Çok sayıda devşirme adayı var
    Kırkıncı Hoca'dan 'kafir devlet' tartışması: Rahatsız oldum
    Kırkıncı Hoca'dan 'kafir devlet' tartışması: Rahatsız oldum
    Kalp krizi geçiren Yusuf Kaplan yaşadıklarını anlattı: Ölümü gördüm
    Kalp krizi geçiren Yusuf Kaplan yaşadıklarını anlattı: Ölümü gördüm
    Yüz binlerce kişiyi ilgilendiriyor... Yasa çıkınca maaşlar artacak!
    Yüz binlerce kişiyi ilgilendiriyor... Yasa çıkınca maaşlar artacak!
    Hava'da 15 Temmuz fedakarlığı! 3 yıl daha uzatıldı
    Hava'da 15 Temmuz fedakarlığı! 3 yıl daha uzatıldı

    Günün Karikatürü

    24 Şubat 2019
    Bakliyat devine FETÖ soruşturması! Sahipleri hakkında dava açıldı
    Bakliyat devine FETÖ soruşturması! Sahipleri hakkında dava açıldı
    Bir ülke daha AB'den ayrılıyor
    Bir ülke daha AB'den ayrılıyor