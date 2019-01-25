Bakan Soylu'nun kabulü

ANKARA (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, eğitmen ve öğrencilerden oluşan 63 kişilik ''Reng-i Hakkari Kültür, Sanat Topluluğu'' üyelerini kabul etti.

Bakanlık sosyal tesislerinde gerçekleştirilen kabulde, grup üyeleriyle tek tek ilgilenen Soylu, topluluğun yaptığı sanatsal faaliyetlerden etkilendiğini söyledi.

Hakkari Merkez Cumhuriyet Lisesi 11. sınıf öğrencisi Melisa Taş'ın seslendirdiği türküyü dinleyen Soylu, şunları kaydetti:

"Geçen hafta Mardin'deydim. Oradaki gençlik merkezlerini ziyaret ettik. Hakikaten pırıl pırıl yüzlerce gencimiz bu gençlik merkezlerimizden o kadar çok yararlanıyorlar ki ders çalışan, sporla ilgilenen, okumalar yapan, gitar çalan, satranç oynayan, her birinin kedine ait arkadaşlarıyla kurduğu çok güzel bir atmosfer var. Yine aynısını Ağrı'da gördüm. Ağrı'da 50 bin'e yakın gencimiz kodlama eğitimi almış."

Her bir annenin, babanın evlatları için "bahtları açık olsun" şeklinde rüyası ve duası olduğunu aktaran Soylu, topluluğun Ankara'da da bir program yapması için gerekli desteği vereceklerini belirtti.

Reng-i Hakkari Kültür, Sanat Topluluğu, Bakan Soylu'ya yöreye özgü kilim hediye etti.

Program sonrasında Soylu ve grup üyeleri, İçişleri Bakanlığı önünde hatıra fotoğrafı çektirdi.

- Reng-i Hakkari Kültür, Sanat Topluluğu

Hakkari Valiliği ve Hakkari Belediye Başkanlığı Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde kurulan topluluk, 90 eğitmen ve 6 bin öğrenci yetiştirerek, 19 dalda kurs vermeyi amaçlıyor.

Türkiye’nin değişik kentlerinde sahne alan ve Anadolu'nun tüm kültürel sanatsal folklorik oyunlarını sergileyen topluluk, son gösterisini 24 Ocak'ta Konya’da gerçekleştirdi.