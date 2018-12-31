Bakan Soylu'dan yeni yıl mesajı

ANKARA (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, son 3 yılda 4 kritik seçimi büyük bir katılım ve demokratik olgunlukla tamamlayan Türkiye'nin, demokrasiden aldığı güçle 2019'da da istikrarını sürdürmeye kararlı olduğunu bildirdi.

Soylu, yayımladığı yeni yıl mesajında, geçmişin unutulmadığı ama geleceğe ait yepyeni hayaller, beklentiler ve heyecanlarla dolu yeni bir yılın karşılamaya hazırlanıldığını ifade etti.



Türkiye'nin, son yıllarda istikrarına yönelik birçok saldırıyı başarıyla savuşturduğunu, güçlü ve köklü devlet yapısıyla zorlu küresel süreçleri başarıyla yönettiğini vurgulayan Soylu, "Türkiye, 2017'de kararını verdiği yeni yönetim modeline 2018 yılında adım atarak yeni bir geleceğe doğru yol almaya başlamıştır." değerlendirmesinde bulundu. Bakan Soylu, mesajında şunları kaydetti:

"Orta Doğu kaynaklı küresel terör ve kitlesel göç olayları, içeride 17-25 Aralık'tan başlayan ve 15 Temmuz'da silahlı kalkışmaya dönüşen ihanet süreci, uzun yıllardır sürdürdüğümüz PKK terör örgütüyle mücadele ve tüm bu süreçlerin sınırlarımızın dışından aldığı destek, esas itibarıyla ülkemizin siyasal, ekonomik ve güvenlik istikrarı için ciddi bir sınav olmuştur. Türkiye bütün bu süreçleri, başarılı ve istikrardan taviz vermeyen yönetim anlayışı, kararlı bir liderlik, güçlü bir altyapı ve bütün bunların ötesinde demokrasiye olan bağlılığıyla aşmayı başarmıştır.

Şartlar ne olursa olsun demokrasi ve hukukun üstünlüğüne, halkın iradesinin tek belirleyici olması anlayışına olan bağlılığımız, tarif ettiğimiz tüm süreçlerin etkin şekilde yönetilebilmesine imkan sağlamıştır. Son 3 yılda 4 kritik seçimi büyük bir katılım ve demokratik olgunlukla tamamlayan Türkiye, demokrasiden aldığı güçle 2019'da da istikrarını sürdürmeye kararlıdır."

Soylu, İçişleri Bakanlığı olarak terörden asayişe, uyuşturucu ile mücadeleden göç yönetimine, trafik güvenliğinden şehir güvenliğine, tüm sorumluluklarının gereğini yerine getirmeyi sürdüreceklerini belirterek, "Aziz milletimizin yeni yılını tebrik ediyor, 2019'un ay yıldızlı bayrağımızın altındaki her vatandaşımız için sağlık, mutluluk ve bereket vesilesi olmasını diliyor, bu vatan uğruna canını feda eden tüm şehitlerimizi rahmet, gazilerimizi şükranla anıyoruz.​" ifadesini kullandı.